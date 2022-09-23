Нанесение массированных огневых ударов по позициям 60-й пехотной бригады в районах населённых пунктов Нововознесенское и Миролюбовка Херсонской области привело к полной потере боеспособности 96-го батальона данного соединения. Остатки личного состава покинули район боевых действий.

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало 22 сентября очередную сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил во время брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. В населённом пункте Моначиновка Харьковской области ВКС России нанесено поражение живой силе и военной технике подразделений 93-й механизированной бригады ВСУ. Уничтожены до ста боевиков и до 20-ти единиц военной техники, в том числе одна установка системы залпового огня «HIMARS».

В результате огневого поражения подразделений 14-й механизированной бригады, предпринявших неудачную попытку форсирования реки Оскол в районе населённого пункта Двуречное Харьковской области, противник потерял до 30 человек убитыми и шесть боевых машин пехоты.

Высокоточным оружием ВКС России поражены пункты временной дислокации подразделений 65-й мотопехотной бригады, 19-го конвойного батальона и наёмников «Иностранного легиона» в районе города Запорожье. Потери ВСУ составили до 150-ти боевиков и 19 единиц военной техники.

Высокоточными ракетами воздушного базирования поражён временный пункт дислокации 17-й танковой бригады и склад боеприпасов 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Северск Донецкой Народной Республики. В результате ударов уничтожены более 90 украинских военнослужащих, 15 единиц военной техники и свыше тысячи боеприпасов к минометам.

Нанесение массированных огневых ударов по позициям 60-й пехотной бригады в районах населённых пунктов Нововознесенское и Миролюбовка Херсонской области привело к полной потере боеспособности 96-го батальона данного соединения. Остатки личного состава покинули район боевых действий.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены: командный пункт батальона 1-й танковой бригады ВСУ в районе населённого пункта Весёлое Донецкой Народной Республики, три артиллерийских взвода американских гаубиц М777 в районах Великая Костромка Днепропетровской области, Днепровское и Явкино Николаевской области и взвод реактивных систем залпового огня «HIMARS» в районе населённого пункта Березнеговатое Николаевской области.

Кроме того, поражена живая сила и военная техника подразделений 14-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Гусинка Харьковской области, 46-й аэромобильной бригады ВСУ и Белогорка Херсонской области, а также 72 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника ВСУ в 138-ми районах.

Уничтожено четыре склада боеприпасов и вооружения ВСУ в районе населённых пунктов Моначиновка Харьковской области, Полтавка и Ольговское Запорожской области.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 17 беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Берёзовое, Урожайное, Степное, Валерьяновка Донецкой Народной Республики, Терновые Поды Николаевской области, Максима Горького, Чаривное, Степное и Новая Каховка Херсонской области.

Кроме того, в воздухе уничтожено 37 снарядов реактивной системы залпового огня, в том числе 27 реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» в районах населённых пунктов Сватово Луганской Народной Республики, Каховской ГЭС и города Херсон и 10 снарядов «Ольха» в районах населённых пунктов Макеевка, Волноваха Донецкой Народной Республики, Червоный Маяк Херсонской области и города Херсон.

В районе Чернобаевки Херсонской области сбито в воздухе семь американских противорадиолокационных ракет «HARM».

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Киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции. В течение суток по городу Энергодар и территории, прилегающей к Запорожской АЭС, украинской артиллерией выпущено 13 артиллерийских снарядов. Обстрел вёлся с позиций в районе населенного пункта Марганец Днепропетровской области. Ответным огнём российской артиллерии подразделения ВСУ подавлены.

Радиационная обстановка на Запорожской АЭС в норме.

Фото и видео: https://vk.com/mil