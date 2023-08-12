В районе города Запорожье Украины поражен пункт временной дислокации иностранных наёмников

Министерство обороны Российской Федерации 11 августа опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружёнными Силами Российской Федерации продолжается проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении штурмовые отряды «Западной» группировки войск, используя результаты огневого поражения авиации и артиллерии, продолжили наступательные действия на широком фронте и улучшили тактическое положение в районах населённых пунктов Ольшана и Першотравневое Харьковской области. В ходе ведения активной обороны успешно отражены четыре атаки и контратаки подразделений 32-й, 41-й, 44-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики, Синьковка и урочища Маньковка Харьковской области. Потери противника составили свыше 165 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная гаубица «Krab» польского производства, а также две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией успешно отразили пять атак штурмовых групп 10-й горно-штурмовой, 79-й десантно-штурмовой, 59-й мотопехотной и 3-й танковой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Невельское, Белогоровка, Старомихайловка, Малоильиновка и Веселое Донецкой Народной Республики. За сутки уничтожены до 180 украинских военнослужащих, семь боевых машин пехоты, два пикапа, боевая машина зенитного ракетного комплекса «Стрела-10», самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США, а также две гаубицы Д-20.

На Южно-Донецком направлении ударами авиации, огнём артиллерии и подразделений группировки войск «Восток» сорвана попытка противника провести разведку боем в районе населённого пункта Старомайорское Донецкой Народной Республики. Успешно отражено три атаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады, 38-й бригады морской пехоты ВСУ в районах населённых пунктов Никольское и Урожайное Донецкой Народной Республики. Уничтожены до 35 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица Д-30.

На Запорожском направлении активными действиями подразделений российской группировки войск, ударами авиации и огнём артиллерии отражено три атаки подразделений 21-й механизированной бригады ВСУ в районах населённых пунктов Успеновка и Работино Запорожской области. Потери противника на данном направлении составили до 60 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица Д-30.

На Красно-Лиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отражены две атаки штурмовых отрядов 68-й пехотной, 42-й механизированной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Новоегоровка и Кременная Луганской Народной Республики. За сутки потери противника составили до 115 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, а также гаубица Д-20.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожены до 20 украинских военнослужащих, два пикапа, артиллерийская система М777 производства США, гаубица Д-20, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 139-ти районах.

В районе города Запорожье поражен пункт временной дислокации иностранных наёмников.

Кроме того, в районах населённых пунктов Торецк Донецкой Народной Республики, Чернещина, Липцы Харьковской области и Гуляйполе Запорожской области уничтожено четыре склада боеприпасов 24-й, 43-й, 60-й механизированных бригад ВСУ, а также 108-й бригады территориальной обороны.

Средствами противовоздушной обороны перехвачены два реактивных снаряда «HIMARS». Кроме того, сбито 16 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Купянск Харьковской области, Лисичанск Луганской Народной Республики, Артемовск, Волноваха Донецкой Народной Республики, Орехов и Гуляйполе Запорожской области».

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