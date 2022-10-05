В районе города Запорожье уничтожено более 15 тонн боеприпасов, в том числе снарядов к американской реактивной системе залпового огня «HIMARS»

На Криворожском и Андреевском направлениях в результате ударов ВКС России по подразделениям 24-й механизированной, 17-й танковой и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Белая Криница, Архангельское, Любимовка и Золотая Балка уничтожено девять танков, 12 боевых машин пехоты, 20 автомобилей и до 250-ти военнослужащих.

Министерство обороны Российской Федерации 4 октяября опубликовало очередную сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженные силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию.

На юго-западной окраине Днепропетровска высокоточным ударом ВКС России поражён штаб Воздушного командования «Восток» ВСУ.

На Купянском направлении в районах населённых пунктов Двуречная, Петропавловка и Купянск Харьковской области ракетными ударами по районам сосредоточения подразделений 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ уничтожены до 100 военнослужащих, в том числе иностранных наёмников, и 16 единиц военной техники.

На Краснолиманском направлении в районе населённого пункта Торское нанесено массированное огневое поражение подразделениям 66-й механизированной бригады ВСУ и двум пунктам временной дислокации националистических формирований. Уничтожены более 120 националистов и 14 единиц бронетехники.

На Лисичанском направлении в результате ракетного удара по живой силе и технике 54-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Григоровка уничтожены до 90 военнослужащих, три танка и шесть бронированных машин.

Ракетными ударами в районе города Запорожье поражен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ, а также производственные цеха ремонта авиатехники на территории завода «Мотор Сич». Уничтожено более 15-ти тонн боеприпасов, в том числе снарядов к американской реактивной системе залпового огня «HIMARS», а также два украинских боевых вертолёта Ми-24.

На Криворожском и Андреевском направлениях в результате ударов ВКС России по подразделениям 24-й механизированной, 17-й танковой и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Белая Криница, Архангельское, Любимовка и Золотая Балка уничтожено девять танков, 12 боевых машин пехоты, 20 автомобилей и до 250-ти военнослужащих.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражено пять пунктов управления ВСУ в районах города Харьков, населённых пунктов Краматорск Донецкой Народной Республики, Никополь Днепропетровской области, Зеленый Гай Херсонской области и Березнеговатое Николаевской области, а также 43 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 157-ти районах.

Уничтожено пять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах населённых пунктов Торское, Малиновка, Желанное Донецкой Народной Республики, Димитрово Запорожской области и Шевченково Николаевской области.

В районе населённого пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики уничтожен зенитный-ракетный комплекс «Бук-М1».

В районе населённого пункта Александровка Днепропетровской области уничтожен радиолокатор зенитно-ракетного комплекса «С-300».

Истребительной авиацией ВКС России за сутки сбито: украинский Су-25 в районе населённого пункта Торецк Донецкой Народной Республики и Су-24 воздушных сил Украины в районе населённого пункта Белая Криница Херсонской области.

Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено восемь беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Николаевка Харьковской области, Урожайное, Степное, Запорожское Донецкой Народной Республики, Пятихатки, Александровка, Каховка и Кошара Херсонской области.

Также в районе населенного пункта Ровеньки Луганской Народной Республики сбито две баллистические ракеты «Точка-У».

Кроме того, в воздухе уничтожено девять снарядов реактивных систем залпового огня «HIMARS» и «Ольха» в районах населённых пунктов Новая Каховка и Чернобаевка Херсонской области».

Фото и видео: https://vk.com/mil