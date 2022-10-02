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Мурманская область. Арктика (16+)02.10.22 09:00

В районе города Запорожье уничтожены до 60-ти военнослужащих ВСУ, 10 единиц военной техники, а также две американские реактивные системы залпового огня «HIMARS»

Массированными огневыми ударами по позициям 66-й и 93-й механизированных бригад ВСУ на Краснолиманском направлении за сутки уничтожены более двухсот украинских военнослужащих убитыми, пять танков и девять боевых машин пехоты.

Министерство обороны Российской Федерации 1 октября опубликовало очередную сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженные силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию. В районе населённого пункта Купянск Харьковской области ракетным ударом уничтожен временный пункт дислокации подразделения 14-й механизированной бригады ВСУ. Ликвидированы свыше 50-ти боевиков и 12 единиц специальной военной техники.

Массированными огневыми ударами по позициям 66-й и 93-й механизированных бригад ВСУ на Краснолиманском направлении за сутки уничтожены более двухсот украинских военнослужащих убитыми, пять танков и девять боевых машин пехоты.

Несмотря на понесенные потери, имея значительное превосходство в силах и средствах, противник ввёл резервы и продолжил наступление на данном направлении. В связи с созданием угрозы окружения союзные войска были отведены из населенного пункта Красный Лиман на более выгодные рубежи.

На Николаево-Криворожском направлении в результате отражения попытки наступления противника подразделениями российских войск за сутки уничтожены более 270-ти украинских военнослужащих, пять танков, шесть боевых машин пехоты, 23 боевые бронированные машины и 11 автомобилей.

В районе Новополь Донецкой Народной Республики в результате огневого поражения подразделений 110-й бригады территориальной обороны уничтожены более 100 националистов убитыми и ранеными, два танка и шесть автомобилей.

Высокоточными ударами ВКС России по пунктам временной дислокации второго батальона и реактивно-артиллерийского дивизиона 65-й механизированной бригады ВСУ в районе города Запорожье уничтожены до 60-ти военнослужащих и 10 единиц военной техники, а также две американские реактивные системы залпового огня «HIMARS».

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражено шесть пунктов управления ВСУ в районах населённых пунктов Ямполь, Артёмовск, Северск Донецкой Народной Республики, Новоандреевка, Гуляйполе Запорожской области, Полигон Николаевской области, а также 68 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника в 153 районах.

Уничтожено четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Ровнополье Запорожской области, Краматорск, Дружковка Донецкой Народной Республики, Калиновка Николаевской области, а также в районе населенного пункта Григоровка Запорожской области пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1».

Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Павловка Николаевской области сбит МиГ-29 воздушных сил Украины.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 14 беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Загоруйковка, Кисловка и Николаевка Харьковской области, Зеленый Гай, Новопетриковка, Новотроицкое, Вольное, Красный Лиман и Новоандреевка Донецкой Народной Республики, Кошара, Кучерское, Садок и Цукуры Херсонской области, а также Шмидтово Николаевской области.

Уничтожено в воздухе семь снарядов американских реактивных систем залпового огня «HIMARS» и две противорадиолокационные ракеты «HARM», производства США, в районе Новой Каховки Херсонской области.

Кроме того, над населенным пунктом Липцы Харьковской области сбита тактическая ракета «Точка-У».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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