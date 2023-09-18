В районе Харькова ракетным ударом поражены производственные цеха Харьковского бронетанкового завода, где осуществлялся ремонт и восстановление бронетехники ВСУ

За сутки потери противника на Донецком направлении составили до 180 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Panzerhaubitze 2000» производства ФРГ, а также боевая машина РСЗО «Град».

Министерство обороны Российской Федерации 17 сентября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили три атаки штурмовых групп 53-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Химик и Марьинка Донецкой Народной Республики. За сутки потери противника составили до 180-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Panzerhaubitze 2000» производства ФРГ, а также боевая машина РСЗО «Град».

На Запорожском направлении действиями подразделений российской группировки войск, ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отражена атака штурмовой группы 47-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Работино Запорожской области. Также в районах населённых пунктов Вербовое и Работино Запорожской области нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 82-й десантно-штурмовой, 71-й егерской и 47-й механизированной бригад ВСУ. В ходе боевых действий потери противника составили до 140 военнослужащих, боевая машина пехоты «Bradley» производства США и четыре автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 и гаубица М119 производства США, а также одно орудие Д-30.

В районе населённого пункта Новоданиловка Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 47-й механизированной бригады ВСУ.

На Краснолиманском направлении грамотными и слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации и огнём артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 12-й бригады специального назначения и 67-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Серебрянского лесничества. Также, в районах населённых пунктов Ямполовка, Торское Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 21-й, 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ. Уничтожены до 65 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа.

На Южно-Донецком направлении мужественными действиями подразделений группировки войск «Восток», во взаимодействии с авиацией и артиллерией в течение суток отражено три атаки штурмовых групп 35-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ в районах населённых пунктов Старомайорское Донецкой Народной Республики и Приютное Запорожской области. Ударами авиации и огнём артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ в районе города Угледар Донецкой Народной Республики и 108-й бригады территориальной обороны в районе населённого пункта Воскресенка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 170 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также станция радиоэлектронной борьбы.

На Купянском направлении ударами авиации и огнём артиллерии «Западной» группировки войск поражена живая сила и техника 32-й, 115-й механизированных, 25-й и 95-й воздушно-десантных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Болдыревка, Синьковка, Ивановка и Берестовое Харьковской области. Уничтожены до 50 украинских военнослужащих и четыре автомобиля.

В ходе контрбатарейной борьбы поражено две самоходные гаубицы М109 «Paladin» производства США, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, а также артиллерийская система М777 производства США. Кроме того, в районах населённых пунктов Песчаное и Петропавловка Харьковской области уничтожено две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожены до 20 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, а также пункт управления беспилотными летательными аппаратами в районе населённого пункта Днепровское Херсонской области.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 114-ти районах. Кроме того, в районе города Харьков ракетным ударом поражены производственные цеха Харьковского бронетанкового завода, где осуществлялся ремонт и восстановление бронетехники ВСУ.

В районе населённого пункта Серебрянка Донецкой Народной Республики поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 100-й бригады территориальной обороны и 67-й механизированной бригады ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны перехвачены две управляемые авиационные бомбы «JDAM», противорадиолокационная ракета «HARM» и реактивный снаряд системы залпового огня «HIMARS» производства США. Кроме того, уничтожены и подавлены средствами радиоэлектронной борьбы 28 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Василевка, Невельское, Спорное Донецкой Народной Республики, Ольшаны, Голиково, Кременная Луганской Народной Республики, Азов, Новое, Романовское, Очеретоватое Запорожской области, а также Раденск Херсонской области».

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