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Мурманская область. Арктика (16+)29.09.22 09:00

В районе Харькова ударом ВКС России разрушены производственные цеха бронетанкового завода, в которых находилось более 90 танков и других боевых машин ВСУ

Ударами ВКС России поражены пункты временной дислокации тактической группы «Чайка» из состава 36-й бригады морской пехоты ВСУ на острове Хортица, а также 56-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Запорожья. Ликвидированы свыше 100 военнослужащих и 20 единиц военной техники.

Министерство обороны Российской Федерации 28 сентября опубликовало очередную сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил во время брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженные силы РФ продолжают специальную военную операцию.

В результате массированного огневого удара по пунктам временной дислокации 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Двуречная, Кондрашовка и Петровка Харьковской области ликвидировано более 150 военнослужащих и 12 единиц бронетехники.

Высокоточным ударом ВКС России в районе города Харьков поражены производственные цеха бронетанкового завода, в которых находилось более 90 танков и других боевых бронированных машин для ВСУ.

В результате провала наступления украинской группировки войск на Краснолиманском направлении потери 66-й и 93-й механизированных бригад ВСУ составили более 70 человек убитыми, четыре танка, шесть боевых машин пехоты и три бронеавтомобиля.

Ударами ВКС России поражены пункты временной дислокации тактической группы «Чайка» из состава 36-й бригады морской пехоты ВСУ на острове Хортица, а также 56-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Запорожья. Ликвидированы свыше 100 военнослужащих и 20 единиц военной техники.

В результате высокоточного удара по пункту ремонта техники на территории запорожского завода «ЭнергоМехКомплект» уничтожено 10 орудий полевой артиллерии, в том числе две американские гаубицы М777, четыре пусковые установки реактивных систем залпового огня «Ольха» и 15 единиц автомобильной техники.

В районе города Николаев массированным огневым ударом поражены пункты временной дислокации 28-й механизированной и 59-й мотопехотной бригад ВСУ, а также подразделения иностранных наёмников. Ликвидировано более 90 военнослужащих и боевиков, а также 18 единиц военной техники.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражено пять пунктов управления ВСУ в районах населённых пунктов Перемога Харьковской области, Славянск, Богдановка Донецкой Народной Республики, Новониколаевка, Гуляйполе Запорожской области, а также 75 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника в 167-ми районах. Уничтожено четыре склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах населённых пунктов Купянск Харьковской области, Краматорск Донецкой Народной Республики, Коломийцево Днепропетровской области и Прилиманское Одесской области. В районе населённого пункта Веселое Николаевской области уничтожена радиолокационная станция украинского зенитного ракетного комплекса «С-300».

Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Гусаровка Харьковской области сбит самолёт Су-24 воздушных сил Украины.

Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито пять беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Белогоровка, Горловка, Марьинка Донецкой Народной Республики, Павловка Запорожской области, Евгеновка Николаевской области. Перехвачено две баллистические ракеты «Точка-У» в районах населённых пунктов Казачья Лопань Харьковской обасти и Большие Копани Херсонской области. Кроме того, в районе города Донецк, населённых пунктов Брянка Луганской Народной Республики, Новая Каховка и Весёлое Херсонской области уничтожены в воздухе семь снарядов реактивных систем залпового огня «HIMARS» и «Ольха».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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