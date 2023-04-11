В районе Краматорска ДНР уничтожен склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ

На Донецком направлении в результате активных действий подразделений, ударов оперативно-тактической авиации и огня артиллерии «Южной» группировки войск за сутки уничтожены более 290 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубицы «Мста-Б» и Д-20.

Министерство обороны Российской Федерации 10 апреля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение подразделениям противника в районах населённых пунктов Розовка Луганской Народной Республики, Синьковка, Тимковка, Крахмальное и Першотравневое Харьковской области. Потери противника составили свыше 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица Д-20.

Кроме того, в районе населённого пункта Старица Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ.

На Красно-Лиманском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск «Центр» поражены подразделения противника в районах населённых пунктов Терны, Торское, Серебрянка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Уничтожено более 120 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-20.

Также, в районе населённого пункта Новолюбовка Луганской Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 66-й механизированной бригады ВСУ.

На Донецком направлении в результате активных действий подразделений, ударов оперативно-тактической авиации и огня артиллерии «Южной» группировки войск за сутки уничтожены более 290 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубицы «Мста-Б» и Д-20.

В районе города Краматорск Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами оперативно-тактической авиации и огнём артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Малая Токмачка, Червоная Криница, Омельник и Преображенка Запорожской области. Потери противника за сутки на данных направлениях составили до 50 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два пикапа, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Херсонском направлении в ходе огневого поражения уничтожены до 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, пятнадцать автомобилей, одна артиллерийская система М777 производства США, гаубица Д-30, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 102-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 134 районах.

Кроме того, в районах населённых пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики и Новоберислав Херсонской области поражены пункты управления 125-й, а также 126-й бригад территориальной обороны.

Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено два реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS».

Кроме того, уничтожено 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Наугольное, Червонопоповка Луганской Народной Республики, Токаревка Харьковской области, Весёлое, Пески, Благовещенка и Опытное Донецкой Народной Республики».

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