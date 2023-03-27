В районе Краматорска ДНР уничтожен склад боеприпасов 56-й мотопехотной бригады ВСУ

Министерство обороны Российской Федерации 26 марта опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении активными действиями подразделений «Западной» группировки войск, ударами армейской авиации и артиллерии поражена живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Стельмаховка Луганской Народной Республики, Двуречная, Степовая Новоселовка, Табаевка и Синьковка Харьковской области. Уничтожены более 70 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и четыре пикапа. Также в районе населенного пункта Лукьянцы Харьковской области поражен склад боеприпасов 127-й бригады территориальной обороны.

На Красно-Лиманском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, тяжёлых огнемётных систем и огнём артиллерии группировки войск «Центр» поражены подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Червоная Диброва, Невское Луганской Народной Республики, Серебрянка и Григоровка Донецкой Народной Республики. За сутки на данном направлении уничтожены до 90 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля и две гаубицы Д-30.

На Донецком направлении в результате активных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожены более двухсот украинских военнослужащих, девять боевых бронированных машин, два пикапа, две гаубицы «Мста-Б», боевая машина РСЗО «Град», две гаубицы Д-30, а также самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Кроме того, в районе города Краматорск Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 56-й мотопехотной бригады ВСУ.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях активными действиями группировки войск «Восток», ударами авиации и огнем артиллерии поражены подразделения противника в районах населённых пунктов Угледар, Пречистовка Донецкой Народной Республики и Малиновка Запорожской области.

Общие потери противника на данных направлениях составили до 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также две гаубицы Д-30.

На Херсонском направлении в ходе огневого поражения противника за сутки уничтожены до 20 украинских военнослужащих, самоходная гаубица «Акация», а также одна артиллерийская система М777 производства США.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение 84-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 128-ми районах.

Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Димитров Донецкой Народной Республики сбит вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины.

Средствами противовоздушной обороны перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS».

Кроме того, за сутки уничтожено четырнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Варваровка, Пшеничное, Краснореченское Луганской Народной Республики, Кирилловка, Волноваха, Ясиноватая Донецкой Народной Республики, Токмак и Балочки Запорожской области».

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