В пятницу, 16 декабря, по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики Украины нанесён массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены.

Министерства обороны Российской Федерации 17 декабря опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженными Силами Российской Федерации продолжается проведение специальной военной операции.

В пятницу, 16 декабря, по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики Украины нанесён массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены.

В результате удара сорвана переброска оружия и боеприпасов иностранного производства, блокировано выдвижение резервов в районы боевых действий, остановлены оборонные предприятия Украины по производству и ремонту вооружения, военной техники и боеприпасов.

В ходе отражения удара украинскими и западными комплексами ПВО значительный ресурс израсходован по специально запущенным ложным целям. При этом вскрыты позиции и уничтожены четыре радиолокационные станции украинских зенитных ракетных комплексов С-300 в районах населённых пунктов Андрусовка, Приднепровское Днепропетровской области, а также Новотаврическая и Николай-Поле Запорожской области.

В результате непрофессиональных действий украинских расчетов ПВО причинён ущерб гражданской инфраструктуре на земле.

На Купянском направлении нанесено огневое поражение по подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Петропавловка и Тимковка Харьковской области. Уничтожены до 40 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и четыре автомобиля.

На Красно-Лиманском направлении упреждающими действиями российских войск нанесено комплексное поражение резервам противника в районе населённого пункта Колодези Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 30 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и два пикапа.

На Донецком направлении российские войска продолжили наступательные действия, в результате которых заняты выгодные рубежи и позиции. Подразделения ВСУ предпринимали безуспешные попытки контратаковать российские подразделения в районах населённых пунктов Бахмутское и Опытное Донецкой Народной Республики. Ударами артиллерии и действиями штурмовых групп противник был остановлен и рассеян. Уничтожены более 30 украинских военнослужащих, а также семь автомобилей.

На Южно-Донецком направлении активными действиями российских войск и огнём артиллерии за сутки уничтожены до 35 украинских военнослужащих и два бронетранспортёра. Кроме того, в районах населённых пунктов Новомайорское и Шевченко Донецкой Народной Республики обнаружены и уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ.

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражён пункт временной дислокации 14-й механизированной бригады ВСУ в районе города Купянск Харьковской области, а также 53 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 89 районах.

В районе населённого пункта Красный Лиман Донецкой Народной Республики поражён пункт временной дислокации иностранных наемников.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито два украинских беспилотных летательных аппарата в районе населённого пункта Залиман Луганской Народной Республики.

Кроме того, перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня «Ураган» в районе населённого пункта Токмак Запорожской области и четыре реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» в районах населённых пунктов Розовка и Бараниковка Луганской Народной Республики.

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