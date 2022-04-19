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Мурманская область. Арктика (16+)19.04.22 09:00

В районе Львова уничтожен логистический центр и находившиеся в нём крупные партии иностранного вооружения, поступившие за последние 6 дней на Украину от США и европейских стран

«Вооруженные силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине. Утром 18 апреля высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в районе Львова нанесён удар по 124-му объединенному центру обеспечения тыла командования сил логистики украинских войск, - сообщил вчера вечером во время брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. – Уничтожен логистический центр и находившиеся в нём крупные партии иностранного вооружения, поступившие за последние 6 дней на Украину от США и европейских стран. Кроме того, в районе населенного пункта Васильков Киевской области уничтожен крупный склад боеприпасов.

В течение дня высокоточными ракетами воздушного базирования воздушно-космических сил России уничтожено 16 военных объектов Украины. Среди них: два пункта управления, два опорных пункта подразделений украинских войск, а также места сосредоточения личного состава и военной техники противника в районах населенных пунктов Попасная, Барвенково и Красный Лиман.

Оперативно-тактической авиацией ВКС России нанесены удары по 84-м военным объектам Украины. Уничтожено: в Днепропетровске - завод по ремонту головных частей тактических ракет «Точка-У»; в районе населённого пункта Зелёное Поле - командный пункт батальона территориальной обороны; в районе населённого пункта Червоная Поляна - два склада боеприпасов и хранилище топлива.

Также поражено 47 районов сосредоточения живой силы противника с военной техникой и 22 огневые позиции артиллерии украинских войск.

Ракетными войсками и артиллерией нанесены удары по 331-му военному объекту. Поражено девять пунктов управления, склад ракетно-артиллерийского вооружения, а также 315 районов сосредоточения живой силы противника в районах населенных пунктов Попасная и Новомайорское.

В результате удара в районе населённого пункта Новотошковская уничтожено до 120 националистов и 9 единиц военной техники.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 139 самолетов, 483 беспилотных летательных аппарата, 250 зенитных ракетных комплексов, 2337 танков и других боевых бронированных машин, 254 установки реактивных систем залпового огня, 1009 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2196 единиц специальной военной автомобильной техники».

 

 

 

Фото: https://vk.com/mil

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