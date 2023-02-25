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Мурманская область. Арктика (16+)25.02.23 09:00

В районе населённого пункта Авдеевка ДНР уничтожены командный пункт и склад с боеприпасами ВСУ

На Донецком направлении подразделениями «Южной» группировки войск нанесено комплексное огневое поражение скоплениям живой силы и техники противника по всей линии боевого соприкосновения. Потери противника за сутки на данном направлении составили до 240 украинских военнослужащих, два танка, семь боевых бронированных машин, шесть автомобилей, гаубицы Д-20 и Д-30, противотанковая пушка Д-44, а также одна артиллерийская система М777 производства США.

Министерство обороны Российской Федерации 24 февраля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении ударами армейской авиации и огнём артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Двуречная, Крахмальное и Табаевка Харьковской области.

За сутки на данном направлении уничтожены более 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, самоходная гаубица «Гвоздика» и одна гаубица Д-20.

На Красно-Лиманском направлении в результате активных действий подразделений группировки войск «Центр» при поддержке штурмовой и армейской авиации, огня артиллерии в районах населённых пунктов Новосадовое Донецкой Народной Республики, Площанка, Макеевка, Червонопоповка и Червоная Диброва Луганской Народной Республики уничтожены до 140 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, боевая машина РСЗО «Град», а также гаубицы «Мста-Б», Д-20 и Д-30.

На Донецком направлении подразделениями «Южной» группировки войск нанесено комплексное огневое поражение скоплениям живой силы и техники противника по всей линии боевого соприкосновения.

Потери противника за сутки на данном направлении составили до 240 украинских военнослужащих, два танка, семь боевых бронированных машин, шесть автомобилей, гаубицы Д-20 и Д-30, противотанковая пушка Д-44, а также одна артиллерийская система М777 производства США.

Кроме того, в районе населённого пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожены командный пункт и склад с боеприпасами ВСУ.

На Южно-Донецком направлении оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск «Восток» нанесено комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Водяное, Угледар и Пречистовка Донецкой Народной Республики.

За сутки на данном направлении уничтожены более 80 украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты, три пикапа, четыре боевые машины РСЗО «Ураган», одна гаубица Д-20, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

Кроме того, в районах населённых пунктов Раздольное, Богатырь Донецкой Народной Республики и Малиновка Запорожской области уничтожены четыре склада боеприпасов ВСУ.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожены более 40 украинских военнослужащих, боевая машина РСЗО «Град», гаубица «Мста-Б», три гаубицы Д-30, а также в районе населённого пункта Высшетарасовка Днепропетровской области склад с боеприпасами 104-й артиллерийской бригады ВСУ.

Ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 102-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, а также живой силе и технике в 142-х районах.

В районе населённого пункта Перемога Харьковской области поражён пункт управления 127-й бригады территориальной обороны.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито четыре реактивных снаряда «HIMARS» и «Ураган», а также уничтожено шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Мерефа, Лиман Второй Харьковской области, Александровка Донецкой Народной Республики, Голая Пристань и Новая Збурьевка Херсонской области».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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