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Мурманская область. Арктика (16+)03.03.23 09:00

В районе населённого пункта Авдеевка ДНР уничтожены узел связи и склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ

Министерство обороны Российской Федерации 2 марта опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении ударами армейской авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем Западной группировки войск нанесено поражение подразделениям противника в районах населённых пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики, Масютовка и Ольшана Харьковской области. За сутки на данном направлении уничтожены свыше 50 украинских военнослужащих и два автомобиля.

Также в районе населённого пункта Красное Первое Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 14-й механизированной бригады ВСУ.

На Красно-Лиманском направлении активными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем поражены живая сила и техника подразделений ВСУ в районах населённых пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики, Невское, Червонопоповка и Кузьмино Луганской Народной Республики. Уничтожены до 160 украинских военнослужащих, семь боевых бронированных машин и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений Южной группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожены около 270 украинских военнослужащих, шесть боевых машин пехоты, три боевые бронированные машины, девять автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

Кроме того, в районе населённого пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожены узел связи и склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск «Восток» нанесено комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Угледар Донецкой Народной Республики, Малая Токмачка и Каменское Запорожской области. Потери противника за сутки на данных направлениях составили до 80 украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

На Херсонском направлении ударами авиации и огнём артиллерии за сутки уничтожены до 80 украинских военнослужащих, 30 автомобилей, гаубица «Мста-Б», а также в районе населённого пункта Токаревка Херсонской области поражён склад с боеприпасами 123-й бригады территориальной обороны.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение 89 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 195 районах.

В районе города Краматорск Донецкой Народной Республики уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс «Бук-М1».

Кроме того, в районе города Никополь Днепропетровской области уничтожен радиолокатор наведения зенитного ракетного комплекса «С-300».

Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Михайловка Донецкой Народной Республики сбит самолёт Су-24 воздушных сил Украины. Также в районе населённого пункта Кураховка Донецкой Народной Республики сбит украинский вертолёт Ми-8.

Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Крынки Херсонской области сбит самолёт Су-25 воздушных сил Украины.

Кроме того, за сутки сбит один реактивный снаряд системы залпового огня «HIMARS» и уничтожено 14 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Чугуновка Харьковской области, Пески, Яковлевка, Минеральное, Завитне Бажання Донецкой Народной Республики, Голая Пристань, Казачьи Лагери и Збурьевка Херсонской области».

 

Фото: https://vk.com/mil

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