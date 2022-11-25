ОАО «РЖД» направит дополнительные поезда в Мурманск из Москвы и Санкт-Петербурга в новогодние праздничные дниВ Мурманске стартовал общегородской конкурс «Новогодняя фантазия» по номинации «Лучшая новогодняя ёлка»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)25.11.22 09:00

В районе населённого пункта Берестовое Харьковской области сорвана попытка подразделений ВСУ атаковать позиции российских войск

В результате упреждающего огня артиллерии по району сосредоточения ротной тактической группы ВСУ сорвана попытка атаки противника в направлении населённого пункта Левадное Запорожской области. Всего за сутки на данном направлении противник потерял более 50-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, один танк, шесть боевых бронированных машин и три автомобиля.

Министерство обороны Российской Федерации 24 ноября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил фициальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «23 ноября российскими вооружёнными силами нанесён массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены. В результате удара нарушена переброска железнодорожным транспортом резервов ВСУ, иностранных вооружений, военной техники и боеприпасов в районы боевых действий.

Особо подчеркну, ни одного удара по целям в черте города Киев не наносилось. Все объявленные киевским режимом разрушения в городе стали следствием падения ракет иностранных и украинских средств ПВО, размещённых в жилых кварталах украинской столицы.

На Купянском направлении упреждающим огнём артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации в районе населённого пункта Берестовое Харьковской области сорвана попытка подразделений ВСУ атаковать позиции российских войск. Уничтожены до 60-ти украинских военнослужащих, одна боевая бронированная машина и два пикапа.

На Красно-Лиманском направлении активными действиями российских войск пресечены попытки противника силами двух ротных тактических групп атаковать в направлении населеёных пунктов Площанка и Червонопоповка Луганской Народной Республики. Уничтожены более 15-ти украинских военнослужащих, одна боевая машина пехоты, минометный расчёт и три автомобиля.

На Южно-Донецком направлении в результате нанесения огневого поражения сорваны попытки ВСУ контратаковать в направлении населённых пунктов Владимировка, Павловка и Времевка.

Кроме того, в результате упреждающего огня артиллерии по району сосредоточения ротной тактической группы ВСУ сорвана попытка атаки противника в направлении населённого пункта Левадное Запорожской области. Всего за сутки на данном направлении противник потерял более 50-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, один танк, шесть боевых бронированных машин и три автомобиля.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены пункты управления 3-й танковой бригады ВСУ в районе населённого пункта Шевченково Харьковской области и 57-й горно-штурмовой бригады в районе населенного пункта Казацкое Херсонской области, а также 63 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 152-х районах.

В ходе контрбатарейной борьбы поражена установка реактивной системы залпового огня «Град» ВСУ на огневой позиции в районе населенного пункта Липцы Харьковской области.

В районе населённого пункта Новогригоровка Херсонской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. Также, две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 уничтожены в районах населенных пунктов Константиновка и Северск Донецкой Народной Республики.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито четыре беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Благовещенка Донецкой Народной Республики и Новопокровка Запорожской области».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Как частичная мобилизация изменила рынок труда
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Последние комментарии

Глеб Знаменский
21.11.22 10:10
Удивительные дела! Ни разу не был свидетелем таких конфликтов. Звереет народишко.
Комментарий к новости:Право на приём пищи для пассажиров с верхних полок в вагонах узаконили
Елена Молоштан.
19.11.22 18:03
Добрый вечер, мурманчане. Победителем региональных соревнований по скоростной неполной разборке/сборке автомата Калашникова стали учащиеся МБОУ КШМ. Это очень здорово. Браво, рукоплескаем! Но вот в
Комментарий к новости:В Мурманске состоялся муниципальный этап соревнований по разборке и сборке автомата Калашникова
Андрей
18.11.22 20:21
А некрасивые дворы , они что игнорируют .
Комментарий к новости:Глава города Мурманска проверил качество выполненного в одном из дворов на Кольском проспекте ремонта
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
311234567891011121314151617181920212223242526272829301234
-Скоро в эфире20:30Новости. Информационная программа (12+)21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)21:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В сезон распродаж эксперты напоминают об осторожности, чтобы в погоне за скидками не попасться на уловки мошенников-PRO Валюту (16+)Курсы евро и доллара выросли на 9 копеек-PRO Энергетику (18+)За счёт установки нового оборудования на котельной Заозерска расход мазута сократится более чем на 18%-PRO ЖКХ (18+)В отдельных муниципальных образованиях региона не вырастут тарифы за определенные виды коммунальных услуг-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Татьяна Кусайко: возрождение производственных аптек – важный шаг на пути развития персонализированной медицины
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Семь вопросов и семь ответов об обеспечении денежным довольствием мобилизованных граждан, а также военнослужащих срочной службы
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика