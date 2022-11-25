В результате упреждающего огня артиллерии по району сосредоточения ротной тактической группы ВСУ сорвана попытка атаки противника в направлении населённого пункта Левадное Запорожской области. Всего за сутки на данном направлении противник потерял более 50-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, один танк, шесть боевых бронированных машин и три автомобиля.

Министерство обороны Российской Федерации 24 ноября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил фициальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «23 ноября российскими вооружёнными силами нанесён массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены. В результате удара нарушена переброска железнодорожным транспортом резервов ВСУ, иностранных вооружений, военной техники и боеприпасов в районы боевых действий.

Особо подчеркну, ни одного удара по целям в черте города Киев не наносилось. Все объявленные киевским режимом разрушения в городе стали следствием падения ракет иностранных и украинских средств ПВО, размещённых в жилых кварталах украинской столицы.

На Купянском направлении упреждающим огнём артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации в районе населённого пункта Берестовое Харьковской области сорвана попытка подразделений ВСУ атаковать позиции российских войск. Уничтожены до 60-ти украинских военнослужащих, одна боевая бронированная машина и два пикапа.

На Красно-Лиманском направлении активными действиями российских войск пресечены попытки противника силами двух ротных тактических групп атаковать в направлении населеёных пунктов Площанка и Червонопоповка Луганской Народной Республики. Уничтожены более 15-ти украинских военнослужащих, одна боевая машина пехоты, минометный расчёт и три автомобиля.

На Южно-Донецком направлении в результате нанесения огневого поражения сорваны попытки ВСУ контратаковать в направлении населённых пунктов Владимировка, Павловка и Времевка.

Кроме того, в результате упреждающего огня артиллерии по району сосредоточения ротной тактической группы ВСУ сорвана попытка атаки противника в направлении населённого пункта Левадное Запорожской области. Всего за сутки на данном направлении противник потерял более 50-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, один танк, шесть боевых бронированных машин и три автомобиля.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены пункты управления 3-й танковой бригады ВСУ в районе населённого пункта Шевченково Харьковской области и 57-й горно-штурмовой бригады в районе населенного пункта Казацкое Херсонской области, а также 63 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 152-х районах.

В ходе контрбатарейной борьбы поражена установка реактивной системы залпового огня «Град» ВСУ на огневой позиции в районе населенного пункта Липцы Харьковской области.

В районе населённого пункта Новогригоровка Херсонской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. Также, две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 уничтожены в районах населенных пунктов Константиновка и Северск Донецкой Народной Республики.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито четыре беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Благовещенка Донецкой Народной Республики и Новопокровка Запорожской области».

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