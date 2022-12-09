На Купянском направлении в результате ударов штурмовой и армейской авиации, а также огнём артиллерии по районам сосредоточения ВСУ уничтожены более 70-ти украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и три автомобиля.

Министерство обороны Российской Федерации 8 ноября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженными Силами Российской Федерации продолжается проведение специальной военной операции.

В результате ударов высокоточным оружием ВКС России в районах населённых пунктов Шевченковское и Григоровское Запорожской области уничтожено пять пусковых установок реактивных систем залпового огня «MLRS» производства США и «MARS-II» производства ФРГ. В районе населённого пункта Ильичевка Донецкой Народной Республики уничтожены две пусковые установки «HIMARS» производства США. В районе населённого пункта Боровское Харьковской области в результате удара высокоточным оружием ВКС России уничтожены более 90 польских наёмников.

На Красно-Лиманском направлении российские подразделения продолжали вести наступательные действия. Ударами штурмовой и армейской авиации, огнём артиллерии за сутки уничтожены более 60-ти украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты и два автомобиля.

На Купянском направлении в результате ударов штурмовой и армейской авиации, а также огнём артиллерии по районам сосредоточения ВСУ уничтожены более 70-ти украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и три автомобиля.

На Донецком направлении противник предпринимал безуспешные попытки контратаковать подразделения российских войск в направлении населённых пунктов Спорное и Берестовое Донецкой Народной Республики. В результате огневого поражения уничтожены более 50-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и два пикапа.

На Южно-Донецком направлении ВСУ пытались силами ротной тактической группы атаковать позиции российских подразделений в направлении населённого пункта Никольское Донецкой Народной Республики. Решительными действиями российских войск и ударами артиллерии подразделения ВСУ отброшены на исходные позиции. Уничтожены более 30-ти украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, бронетранспортёр и два автомобиля.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражено 93 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, а также живая сила и военная техника в 196-ти районах. В районе населённого пункта Печенеги Харьковской области уничтожена пусковая установка тактического ракетного комплекса «Точка-У». В районе населённого пункта Дылеевка Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Яковлевка Донецкой Народной Республики сбит вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины. Кроме того, уничтожено пять беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Табаевка Харьковской области, Бараниковка, Кременная и Просторное Луганской Народной Республики.

Также, за сутки перехвачено четырнадцать реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS», «Ольха», «Ураган» и противорадиолокационная ракета «HARM» в районах населённых пунктов Новопетриковка, Благодатное Донецкой Народной Республики, Токмак Запорожской области и Новая Збурьевка Херсонской области».

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