На Купянском направлении упреждающими ударами армейской авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем предотвращена попытка противника атаковать в направлении населённого пункта Куземовка Луганской Народной Республики. Уничтожены до 60-ти украинских военнослужащих, два танка, боевая машина пехоты, три бронетранспортера и четыре пикапа.

Министерство обороны Российской Федерации 3 декабря опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. «Вооруженными Силами Российской Федерации продолжается проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении упреждающими ударами армейской авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем предотвращена попытка противника атаковать в направлении населённого пункта Куземовка Луганской Народной Республики. Уничтожены до 60-ти украинских военнослужащих, два танка, боевая машина пехоты, три бронетранспортера и четыре пикапа.

На Красно-Лиманском направлении пресечена попытка ВСУ атаковать в направлениях населённых пунктов Коломыйчиха и Житловка Луганской Народной Республики. В результате ударов армейской авиации и огня артиллерии подразделения противника были остановлены и рассеяны.

Уничтожены более 30-ти украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и три бронеавтомобиля «Козак».

На Донецком направлении ВСУ предпринимали безуспешные попытки восстановить положение своих войск в районах населённых пунктов Андреевка, Курдюмовка, Авдеевка и Марьинка Донецкой Народной Республики. В результате нанесённого огневого поражения за сутки уничтожены до 60-ти украинских военнослужащих, два танка и пять боевых бронированных машин.

На Южно-Донецком направлении противник предпринимал попытки контратаковать в районах населённых пунктов Сладкое, Шевченко и Новомайорское Донецкой Народной Республики. Ударами штурмовой авиации и огнём артиллерии подразделения ВСУ остановлены и отброшены на исходные позиции. Потери противника на данном направлении составили более 40 украинских военнослужащих убитыми и ранеными. Уничтожено две боевые машины пехоты и пять автомобилей.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение трём пунктам управления противника в районах населённых пунктов Купянск Харьковской области, Святогорск и Константиновка Донецкой Народной Республики. Кроме того, поражено 74 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 195-ти районах.

В районе населённого пункта Краматорск Донецкой Народной Республики поражено два пункта временной дислокации иностранных наёмников. В районе населённого пункта Каленики Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37. В районах населённых пунктов Табаевка Харьковской области и Приморское Запорожской области уничтожено два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ.

Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Селидово Донецкой Народной Республики сбит вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито десять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Голиково Луганской Народной Республики, Пески, Кирилловка, Никольское, Новотроицкое, Егоровка и Ольгинка Донецкой Народной Республики. Кроме того, перехвачено восемь реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Ольха» в районах населенных пунктов Попасная и Лисичанск Луганской Народной Республики, Новопетриковка, Волноваха и Куйбышево Донецкой Народной Республики».

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