В районе населённого пункта Палиевка Одесской области уничтожена станция космической связи Центра правительственной связи Украины.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии в районе города Запорожье поражены: пункт управления объединенной группировки войск ВСУ «Днепр» и цеха по ремонту радиолокационных станций на предприятии научно-производственного комплекса «Искра», а также 56 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 132-х районах.

Министерство обороны Российской Федерации 18 октября опубликовало очередную сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил во время брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооружённые силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

В течение суток Вооружённые силы Российской Федерации продолжили нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системам военного управления и энергетики Украины, а также арсеналам с боеприпасами и вооружением иностранного производства. Все назначенные объекты поражены.

На Купянском направлении подразделения российской армии в ходе наступательных действий овладели населённым пунктом Горобьевка Харьковской области и нанесли значительное поражение подразделениям 1-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины.

Кроме того, в районе населённого пункта Кисловка Харьковской области российскими войсками сорвана попытка атаки ротной тактической группы ВСУ, усиленной танками. Противник отброшен на исходные позиции. Потери ВСУ на данном направлении составили более 60-ти украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и два пикапа.

На Краснолиманском направлении, в результате нанесения огневого поражения по выдвигавшимся штурмовым группам 71-й егерской, 80-й десантно-штурмовой и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Стельмаховка и Розовка Луганской Народной Республики, Карповка и Ивановка Донецкой Народной Республики, сорваны попытки переправы противника через реку Жеребец.

Уничтожены 46 украинских военнослужащих, два бронетранспортера, шесть боевых бронированных машин и два пикапа с крупнокалиберными пулемётами.

На Николаево-Криворожском направлении подразделения ВСУ предпринимали попытки прорыва обороны российских войск в направлении населённого пункта Брускинское Херсонской области. Атака противника отражена. Огнём российской артиллерии подразделения ВСУ были рассеяны и отброшены на исходные рубежи.

За сутки на данном направлении уничтожены более 90 украинских военнослужащих, один танк, восемь боевых бронированных машин и 21 автомобиль.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии в районе города Запорожье поражены: пункт управления объединенной группировки войск ВСУ «Днепр» и цеха по ремонту радиолокационных станций на предприятии научно-производственного комплекса «Искра», а также 56 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 132-х районах.

В ходе контрбатарейной борьбы нанесено поражение двум артиллерийским батареям ВСУ в районах населённых пунктов Трифоновка и Новониколаевка Херсонской области, а также взводу американских реактивных систем залпового огня «HIMARS» в районе населённого пункта Дробышево Донецкой Народной Республики.

Кроме того, в районах населённых пунктов Новоивановка Николаевской области, Одноробовка Харьковской области и Красный Лиман Донецкой Народной Республики уничтожено три склада боеприпасов.

В районах населённых пунктов Артёмовск, Выемка и Соледар Донецкой Народной Республики уничтожены три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 и AN/TPQ-50, производства США.

В районе населённого пункта Палиевка Одесской области уничтожена станция космической связи Центра правительственной связи Украины.

В районе населённого пункта Петропавловка Донецкой Народной Республики уничтожена пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса С-300.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 10 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кирово, Суханово, Кучерское, Дмитренко Херсонской области, Евгеновка Николаевской области, Зеленый Гай, Владимировка Донецкой Народной Республики, Красноселовка, Терновое и Энергодар Запорожской области».

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