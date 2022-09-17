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Мурманская область. Арктика (16+)17.09.22 09:00

В районе населённого пункта Северск ДНР высокоточным ударом поражены позиции 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, потери противника составили более 400 украинских военнослужащих убитыми и раненными

Минобороны России 16 сентября опубликовало очередную сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (по состоянию. Как сообщил во время брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков: «Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. Высокоточными ударами ВКС России в районе города Николаев поражены пункты дислокации 28-й мотопехотной бригады ВСУ.

В районе населённого пункта Очаков Николаевской области уничтожен штаб и база подготовки отдельного центра специальных операций «Юг» ВСУ.

В Харьковской области поражены пункты временной дислокации 66-й механизированной бригады ВСУ в районах населённых пунктов Двуречная и Купянск, а также националистического формирования «Кракен»* в городе Харьков.

В районе населенного пункта Северск Донецкой Народной Республики высокоточным ударом поражены позиции 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. В результате ударов потери противника составили более 400 украинских военнослужащих убитыми и раненными, свыше 20 единиц бронетанковой и автомобильной техники. Также уничтожено более 3 тысяч боеприпасов к реактивной и ствольной артиллерии различного калибра.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражено девять пунктов управления ВСУ в районах населённых пунктов Северск, Верхнекаменское, Звановка и Павловка Донецкой Народной Республики, Гуляйполе и Полтавка Запорожской области, Мураховка, Оленовка и Украинка Николаевской области, а также 65 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника ВСУ в 234 районах.

Уничтожено восемь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районе города Николаев, населённых пунктов Петровское, Первомайское и Курахово Донецкой Народной Республики, Омельник и Веселянка Запорожской области.

В районе города Соледар уничтожен зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ».

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито пять беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Авдеевка Донецкой Народной Республики, Томарино и Степовое Херсонской области.

 

Кроме того, уничтожены в воздухе 53 снаряда реактивной системы залпового огня «HIMARS» и «Ольха» в районах населённых пунктов Авдотьино Донецкой Народной Республики, Голая Пристань, Новая Каховка, Антоновка, Веселое Херсонской области и Мирное Запорожской области.

 

* - «Кракен», нацформирование, организация, деятельность которой запрещена в РФ.

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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