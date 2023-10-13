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Мурманская область. Арктика (16+)13.10.23 09:00

В районе населённого пункта Солончаки Николаевской области поражён ангар с десантными катерами ВСУ

Суточные потери противника на Донецком направлении составили до 340 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, пять боевых бронированных машин и шесть автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная гаубица «Caezar» производства Франции, два орудия Д-20, гаубица Д-30. Кроме того, уничтожены три склада боеприпасов подразделений ВСУ в районах населённых пунктов Авдеевка, Орловка и Ласточкино ДНР.

Министерство обороны Российской Федерации 12 октября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении подразделениями «Западной» группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отражено семь контратак штурмовых групп 4-й танковой, 14-й, 32-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка, Ивановка Харьковской области и Макеевка Луганской Народной Республики.  Также, нанесено поражение живой силе и технике 14-й механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в районах города Купянск и населённого пункта Берестовое Харьковской области. Уничтожены до 105 украинских военнослужащих, танк, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, самоходная гаубица М109 «Paladin» производства США, а также орудие Д-30.

На Красно-Лиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации и огнём артиллерии отражено три атаки штурмовых групп 21-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Потери ВСУ составили до 55 военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также две гаубицы Д-30.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили три атаки штурмовых групп ВСУ в районах населённых пунктов Клещеевка и Первомайское Донецкой Народной Республики. Ударами штурмовой авиации нанесено поражение живой силе и технике 10-й горно-штурмовой, 53-й, 93-й и 110-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики, Курдюмовка, Авдеевка и Марьинка Донецкой Народной Республики. Суточные потери противника на данном направлении составили до 340 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, пять боевых бронированных машин и шесть автомобилей.  В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная гаубица «Caezar» производства Франции, два орудия Д-20, гаубица Д-30. Кроме того, уничтожены три склада боеприпасов подразделений ВСУ в районах населённых пунктов Авдеевка, Орловка и Ласточкино ДНР.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Урожайное и Новомихайловка Донецкой Народной Республики. Уничтожены до 165 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также поражены: боевая машина РСЗО «Град», самоходная гаубица М109 «Paladin» и самоходная артиллерийская установка «Акация».

На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнём артиллерии отражено две атаки штурмовых групп 23-й и 65-й механизированных бригад ВСУ в районе населённого пункта Работино Запорожской области. Потери противника составили до 30 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, артиллерийская система М777 производства США, орудие Д-20, а также гаубица М119 производства США.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения суточные потери ВСУ составили до 50 украинских военнослужащих, 11 автомобилей и гаубица Д-30. Кроме того, уничтожены: станция радиоэлектронной борьбы, а также склад боеприпасов в районе города Берислав Херсонской области.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике в 129-ти районах. В районе города Измаил Одесской области поражён склад военной техники ВСУ. В районе населённого пункта Солончаки Николаевской области поражён ангар с десантными катерами ВСУ. На аэродромах «Миргород» в Полтавской области и «Днепр» в Днепропетровской области уничтожены склады авиационных средств поражения воздушных сил Украины.

Средствами противовоздушной обороны перехвачено шесть реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» производства США. Кроме того, уничтожено 39 беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Спорное и Пески Донецкой Народной Республики, Белогоровка, Нырково Луганской Народной Республики, Новофедоровка, Романовское, Гуляйполе Запорожской области, Николаевка, Новая Каховка Херсонской области».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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