За сутки на Донецком направлении общие потери противника составили свыше 200 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, 12 автомобилей, гаубица Д-30, а также две боевые машины «Град».

Министерство обороны Российской Федерации 31 мая опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «29 мая в результате удара высокоточным оружием ВКС России по месту стоянки военных кораблей в порту Одесса, уничтожен последний боевой корабль военно-морских сил Украины «Юрий Олефиренко».

На Купянском направлении активными действиями штурмовых отрядов, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем «Западной» группировки войск поражены подразделения противника в районах населённых пунктов Табаевка, Молчаново, Новомлынск, Берестовое Харьковской области, Новоселовское и Стельмаховка Луганской Народной Республики. В районах населённых пунктов Синьковка, Тимковка и Котляровка пресечены действия трёх украинских диверсионно-разведывательных групп.

За сутки уничтожены до 70 украинских военнослужащих, два бронеавтомобиля и четыре пикапа. Кроме того, в районах населённых пунктов Липцы и Синельниково Харьковской области уничтожены склады боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ.

На Красно-Лиманском направлении ударами авиации, огнём артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям противника в районах населённых пунктов Макеевка, Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Торское, Ямполовка Донецкой Народной Республики, а также Серебрянского лесничества. Уничтожены свыше 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», две гаубицы Д-20, одна гаубица Д-30, а также боевая машина РСЗО «Град».

На Донецком направлении наиболее ожесточенные бои ведутся в районе населённого пункта Авдеевка.

В ходе активных действий штурмовых отрядов соединений и воинских частей 1-го армейского корпуса при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнеметных систем «Южной» группировки войск противник выбит с занимаемых позиций на ряде участков в районах населённых пунктов Красногоровка и Ясиноватая Донецкой Народной Республики. Ударами оперативно-тактической и армейской авиации поражены подразделения ВСУ в районе населённого пункта Авдеевка и в посёлке Химик. Кроме того, уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения 110-й механизированной бригады ВСУ.

На Марьинском тактическом направлении ведут успешные наступательные действия штурмовые отряды 5-й мотострелковой бригады и отряда специального назначения «Ахмат».

За сутки на Донецком направлении общие потери противника составили свыше 200 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, 12 автомобилей, гаубица Д-30, а также две боевые машины «Град».

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации, огнём артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям противника в районах населённых пунктов Великая Новоселка, Павловка, Владмировка Донецкой Народной Республики и Малиновка Запорожской области. За сутки на данных направлениях уничтожены до 185 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля. Кроме того, в районах населённых пунктов Преображенка и Червоная Криница Запорожской области уничтожены склады боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток потери противника составили до 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации в течение суток поражено 103 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 149-ти районах.

В районе населённого пункта Трудовое Запорожской области поражён пункт управления 33-й механизированной бригады ВСУ.

В районе населённого пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожен командно-наблюдательный пункт штурмового батальона «Скала» ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны за прошедшие сутки перехвачено 12 реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» и одна крылатая ракета большой дальности «Storm Shadow». Кроме того, уничтожено 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Верхнекаменка, Залиман Луганской Народной Республики, Покровское и Старомайорское Донецкой Народной Республики».

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