На Донецком направлении в результате огня артиллерии и активных действий подразделений «Южной» группировки войск в течение суток уничтожены до 210 украинских военнослужащих, один танк, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, а также гаубица Д-20

Министерство обороны Российской Федерации 20 мая опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении ударами авиации и огнём артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения противника в районах населённых пунктов Першотравневое Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики. В районе населённого пункта Кисловка Харьковской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. За сутки на данном направлении уничтожены до 55 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица Д-20.

На Красно-Лиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, огнём артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Площанка и Кузьмино Луганской Народной Республики. Кроме того, в районах населённых пунктов Торское Донецкой Народной Республики и Кременная Луганской Народной Республики ликвидированы две украинские диверсионно-разведывательные группы. Потери противника составили более 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица Д-30.

На Артемовском тактическом направлении штурмовыми отрядами продолжались бои по освобождению западной части города. Прикрытие и сдерживание противника на флангах обеспечивается подразделениями «Южной» группировки войск. Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии нанесено поражение подразделениям противника в районах населённых пунктов Богдановка и Ягодное Донецкой Народной Республики. За прошедшие сутки авиацией в данном районе совершено шесть самолётовылетов. Артиллерией группировки выполнено 73 огневые задачи. В ходе боевых действий уничтожены более 95 украинских военнослужащих и наемников, один танк, бронетранспортер, три пикапа и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Донецком направлении в результате огня артиллерии и активных действий подразделений «Южной» группировки войск в течение суток уничтожены до 210 украинских военнослужащих, один танк, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, а также гаубица Д-20. Кроме того, в районе населённого пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожено два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения 110-й механизированной бригады ВСУ.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение противнику в районе населённого пункта Угледар Донецкой Народной Республики. За сутки уничтожены до 85 украинских военнослужащих, два автомобиля и одна гаубица «Мста-Б».

На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение прошедших суток уничтожены более 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации в течение суток поражено 72 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 89-ти районах. В районе населённого пункта Копанки Харьковской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено двенадцать реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» и крылатых ракет большой дальности «Storm Shadow», а также одна управляемая авиационная бомба производства США GBU-32. Кроме того, уничтожено восемнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Верхнеторецкое, Новоандреевка, Сладкое Донецкой Народной Республики, Кременная, Площанка и Новодружеск Луганской Народной Республики.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 428 самолётов, 234 вертолёта, 4236 беспилотных летательных аппаратов, 423 зенитных ракетных комплекса, 9236 танков и других боевых бронированных машин, 1100 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4859 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 10322 единицы специальной военной автомобильной техники».

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