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Мурманская область. Арктика (16+)19.08.24 09:30

В районе н.п. Бездрик Сумской области ракетным ударом уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня М270 MLRS производства США

За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих и 27 единиц бронетехники, в том числе шесть танков, боевая машина пехоты, два бронетранспортёра, 18 боевых бронированных машин, а также четыре автомобиля, пусковая установка MLRS и две единицы инженерной техники, в т.ч. инженерная машина разграждения.

Министерство обороны Российской Федерации 18 августа опубликовало сводку о ходе операции по уничтожению формирований ВСУ, вторгшихся на территорию Российской Федерации. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «вооружённые Силы продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации.

Подразделения группировки войск «Север» при поддержке армейской авиации и огня артиллерии ведут разведывательно-поисковые действия по выявлению и уничтожению в лесных массивах диверсионных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории, южнее населённых пунктов Алексеевское, Сафоновка и Шептуховка.

Отражены атаки штурмовых групп 22-й, 61-й, 115-й механизированных и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в направлении населённых пунктов Комаровка, Ольговка, Русское и Черкасское Поречное. Потери ВСУ составили: танк и 5 боевых бронированных машин, инженерная машина разграждения и более 30 военнослужащих.

Ударами авиации, огнём артиллерии и действиями обороняющихся войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населённых пунктов Борки, Фанасеевка, Черкасская Конопелька, Новоивановка, Михайловка, Снагость и южнее Куриловка.

В районе населённого пункта Бездрик Сумской области ракетным ударом уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня М270 MLRS производства США.

Оперативно-тактической авиацией нанесены удары по резервам, складам боеприпасов и горючего 22-й механизированной, 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 103-й и 107-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Атинское, Белополье, Ворожба, Кияница, Косица и Шалыгино Сумской области.

За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих и 27 единиц бронетехники, в том числе шесть танков, боевая машина пехоты, два бронетранспортёра, 18 боевых бронированных машин, а также четыре автомобиля, пусковая установка MLRS и две единицы инженерной техники, в т.ч. инженерная машина разграждения.

Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 3460 военнослужащих, 50 танков, 25 боевых машин пехоты, 45 бронетранспортёра, 262 боевые бронированные машины, 115 автомобилей, пять установок зенитных ракетных комплексов, семь пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе три РСЗО HIMARS и одну MLRS, 25 орудий полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной борьбы, четыре единицы инженерной техники, в т.ч. две инженерные машины разграждения и одна установка разминирования УР-77.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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