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Мурманская область. Арктика (16+)06.10.23 09:00

В районе н.п. Богдановка Кировоградской области уничтожен склад боеприпасов и вооружения ВСУ

На Донецком направлении нанесено поражение живой силе и технике противника в районе населённого пункта Новомихайловка Донецкой ННР. Потери противника за сутки составили до 210 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, четыре боевые бронированные машины и шесть автомобилей.

Министерство обороны Российской Федерации 5 октября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили две атаки украинских подразделений в районах населённых пунктов Красногоровка и Первомайское Донецкой Народной Республики. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике противника в районе населённого пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики. Потери противника за сутки составили до 210 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, четыре боевые бронированные машины и шесть автомобилей.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика», а также гаубица Д-20.

На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнм артиллерии нанесено огневое поражение живой силе и техники 65-й механизированной бригады в районе населённого пункта Работино Запорожской области. Уничтожены более 35 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы за сутки поражено: две самоходные артиллерийские установки «Caezar» производства Франции, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», две гаубицы Д-30 и одна «Мста-Б».

На Купянском направлении подразделениями «Западной» группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии нанесено огневое поражение живой силе 25-й воздушно-десантной, 14-й, 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики, Тимковка и Синьковка Харьковской области. Потери противника составили до 170 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, четыре пикапа, две гаубицы М109 «Paladin», а также орудие Д-30.

На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации, огнём артиллерии отражено две атаки штурмовых групп 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ в районе населённого пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Также, нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Кузьмино Луганской Народной Республики, Торское и Григоровка Донецкой Народной Республики. За сутки на данном направлении потери противника составили до 80 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица Д-30.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение штурмовым отрядам 58-й, 72-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Урожайное, Никольское, Новомихайловка Донецкой Народной Республики и отразили атаку 128-й бригады территориальной обороны в районе населённого пункта Приютное Запорожской области. Потери противника составили более 80 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также самоходная пушка «Пион».

На Херсонском направлении в результате огневого поражения ВСУ за сутки уничтожены до 45 украинских военнослужащих, а также два автомобиля.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 107-ми районах.

В районе населённого пункта Богдановка Кировоградской области уничтожен склад боеприпасов и вооружения ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено: авиационная управляемая бомба «JDAM» и восемь реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» производства США. Кроме того, уничтожено двадцать семь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Кременец, Берестовое Донецкой Народной Республики, Новая Збурьевка, Пролетарка Херсонской области, Пологи, Мирное Запорожской области, Таволжанка Харьковской области и Сватово Луганской Народной Республики».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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