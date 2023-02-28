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Мурманская область. Арктика (16+)28.02.23 09:00

В районе н.п. Бровары Киевской области ВС России поражён центр радиоэлектронной разведки ВСУ, а под Хмельницким уничтожен оперативный центр специальных операций «Запад» украинских войск

На Красно-Лиманском направлении активными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами оперативно-тактической авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем поражены подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Ямполовка и Торское Донецкой Народной Республики, Червонопоповка, Червоная Диброва Луганской Народной Республики.

Министерство обороны Российской Федерации 27 февраля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении подразделениями «Западной» группировки войск нанесено огневое поражение живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Новосёловское Луганской Народной Республики, Двуречная, Гряниковка, Масютовка, Ольшана, Лиман Первый и Синьковка Харьковской области.

За сутки на данном направлении уничтожены до 70 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и два автомобиля.

На Красно-Лиманском направлении активными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами оперативно-тактической авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем поражены подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Ямполовка и Торское Донецкой Народной Республики, Червонопоповка, Червоная Диброва Луганской Народной Республики.

Потери противника за сутки составили около 140 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная гаубица «Гвоздика» и гаубица Д-20.

На Донецком направлении в результате продолжения наступательных действий подразделений «Южной» группировки войск, поддерживаемых ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем, за сутки уничтожены более 250 украинских военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей и гаубица Д-20.

В районе города Артемовск Донецкой Народной Республики поражён склад боеприпасов 72-й механизированной бригады ВСУ. Также в районе населённого пункта Новомарково Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях подразделениями группировки войск «Восток» нанесено комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Угледар, Никольское, Пречистовка Донецкой Народной Республики и Зеленый Гай Запорожской области.

Потери противника за сутки на данных направлениях составили до 95 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины, автомобиль, три пикапа и гаубица Д-20. В районе населённого пункта Червоное Запорожской области уничтожен склад боеприпасов.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожены до 60 украинских военнослужащих, четыре автомобиля и две гаубицы Д-30.

Кроме того, в районе населённого пункта Снигирёвка Николаевской области уничтожен склад боеприпасов 63-й механизированной бригады ВСУ.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 98-ми артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 173-х районах.

В районе населённого пункта Бровары Киевской области поражён центр радиоэлектронной разведки ВСУ. В районе города Хмельницкий поражён оперативный центр специальных операций «Запад».

Кроме того, в районе населённого пункта Андреевка уничтожена украинская самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» и в районе населённого пункта Доброполье Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция обнаружения низколетящих воздушных целей 36Д6.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито четыре реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS».

Кроме того, уничтожено пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Кременная, Стельмаховка Луганской Народной Республики, Кременец, Новоандреевка Донецкой Народной Республики и Крынки Херсонской области».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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