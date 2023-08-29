В районе н.п. Червоная Диброва ЛНР поражён командно-наблюдательный пункт подразделения 67-й механизированной бригады ВСУ

Министерство обороны Российской Федерации 28 августа опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «ночью Военно-морским флотом нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по складу авиационного вооружения и боеприпасов ВСУ. Цель удара достигнута. Объект поражён.

На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнём артиллерии отражены семь атак 82-й десантно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Работино и Вербовое Запорожской области. Уничтожены до 160 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, самоходная артиллерийская установка AS90 «Brave Heart» и орудие «FH-70» производства Великобритании, а также две гаубицы Д-30.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили две атаки штурмовых групп ВСУ в районах населённых пунктов Клещеевка и Красногоровка Донецкой Народной Республики. Потери противника на Донецком направлении составили более 185 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, а также боевая машина РСЗО «Град».

На Купянском направлении подразделениями «Западной» группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии отражено две атаки противника в районах населённых пунктов Синьковка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики. Уничтожены до 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица Д-20.

На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отражено две атаки подразделений 12-й бригады специального назначения и 42-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Кузьмино Луганской Народной Республики. Потери противника на Краснолиманском направлении составили до 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30.

Подразделения группировки войск «Восток» на Южно-Донецком направлении во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией отразили две атаки 31-й бригады морской пехоты в районе населённого пункта Старомайорское Донецкой Народной Республики. За сутки на Южно-Донецком направлении потери противника составили до 100 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, два орудия Д-20 и гаубица «Мста-Б».

На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожены до 35 украинских военнослужащих, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США, а также две гаубицы Д-30.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации поражены живая сила и военная техника противника в 128-ми районах.

Также, в районе населённого пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики поражён командно-наблюдательный пункт подразделения 67-й механизированной бригады ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны перехвачены три управляемые авиабомбы «JDAM» а также один реактивный снаряд системы залпового огня «HIMARS». Кроме того, уничтожено 27 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Дружелюбовка, Воскресенка Херсонской области, Лисичанск Луганской Народной Республики, Мирное, Пологи Запорожской области, Парасковиевка, Новоандреевка, Лидиевка и Соледар Донецкой Народной Республики».

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