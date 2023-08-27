В районе н.п. Чугуево Днепропетровской области уничижена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 ВСУ

Потери противника на Донецком направлении составили до 225 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, две гаубицы «Мста-Б», а также гаубицы Д-20 и Д-30. Также в районе населённого пункта Нетайлово ДНР уничтожен полевой склад боеприпасов 53-й механизированной бригады ВСУ.

Министерство обороны Российской Федерации 26 августа опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении подразделениями «Западной» группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии улучшено положение по переднему краю. За сутки отражено пять атак штурмовых отрядов 115-й механизированной, 25-й воздушно-десантной и 68-й егерской бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка Харьковской области, Новоселовское, Райгородка и Новоегоровка Луганской Народной Республики. Потери противника на Купянском направлении составили до 50 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, а также две гаубицы Д-20. Кроме того, в районе населённого пункта Кисловка Харьковской области уничтожен полевой склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны.

На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнём артиллерии отражено три атаки 82-й десантно-штурмовой бригады из состава стратегического резерва ВСУ в районе населённого пункта Работино Запорожской области. За сутки на Запорожском направлении уничтожены до 115 украинских военнослужащих, семь боевых бронированных машин, четыре автомобиля, артиллерийская система М777 и буксируемая гаубица М119 производства США, орудие FH-70 производства Великобритании, гаубица Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили шесть атак штурмовых групп ВСУ в районах населённых пунктов Миньковка, Клещеевка и Красногоровка Донецкой Народной Республики. Потери противника на Донецком направлении составили до 225 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, две гаубицы «Мста-Б», а также гаубицы Д-20 и Д-30. Также в районе населённого пункта Нетайлово Донецкой Народной Республики уничтожен полевой склад боеприпасов 53-й механизированной бригады ВСУ.

На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отражены две атаки штурмовых групп 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районе населённого пункта Червоная Дибровка Луганской Народной Республики. Потери противника на Краснолиманском направлении составили до 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, один пикап, а также две гаубицы Д-30.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией отразили две атаки 31-й бригады морской пехоты в районе населённого пункта Старомайорское Донецкой Народной Республики. Кроме того, в районе населённого пункта Урожайное Донецкой Народной Республики пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. Потери противника на Южно-Донецком направлении составили до 200 украинских военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходные артиллерийские установки М109 «Paladin» производства США и «Krab» польского производства, а также две гаубицы Д-30.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожены до 40 украинских военнослужащих, пять автомобилей, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации поражены живая сила и военная техника в 139-ти районах. Кроме того, в районе населённого пункта Торское Донецкой Народной Республики поражён пункт управления 100-й бригады территориальной обороны.

В районе населённого пункта Чугуево Днепропетровской области уничижена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18.

Средствами противовоздушной обороны перехвачено 12 реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS». Кроме того, уничтожено 37 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Ольшана Харьковской области, Волчеяровка, Приволье, Житловка Луганской Народной Республики, Василевка, Кирилловка, Яковлевка Донецкой Народной Республики, Ильченково и Тарасовка Запорожской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 464 самолёта, 246 вертолётов, 6122 беспилотных летательных аппарата, 433 зенитных ракетных комплекса, 11513 танков и других боевых бронированных машин, 1144 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6062 орудия полевой артиллерии и миномёта, а также 12441 единица специальной военной автомобильной техники».

Фото и видео: https://vk.com/mil