На Южно-Донецком направлении потери противника за сутки составили до 200 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, два автомобиля, а также гаубица Д-20. Кроме того, в районе населённого пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики уничтожен полевой склад с боеприпасами 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Министерство обороны Российской Федерации 10 октября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией, артиллерией и тяжёлыми огнемётными системами отразили две атаки украинских подразделений в районе населённого пункта Клещеевка Донецкой Народной Республики. Кроме того, районах населённых пунктов Курдюмовка и Андреевка Донецкой Народной Республики нанесено поражение живой силе и технике ВСУ. За сутки на данном направлении потери противника составили до 165 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией отразили две атаки штурмовых отрядов 127-й бригады территориальной обороны в районе населённого пункта Приютное Запорожской области и нанесли огневое поражение украинским подразделениям 72-й механизированной бригады ВСУ в районах населённых пунктов Новомихайловка, Никольское и Старомайорское Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 200 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, два автомобиля, а также гаубица Д-20. Кроме того, в районе населённого пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики уничтожен полевой склад с боеприпасами 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 12-й бригады специального назначения и 63-й механизированной бригады ВСУ в районах юго-восточнее населённого пункта Кузьмино и Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Кременная Луганской Народной Республики, Григоровка и Торское Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также гаубицы: Д-20 и Д-30.

На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск активными действиями при поддержке авиации и огня артиллерии отразили четыре атаки штурмовых отрядов 115-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Лиман Первый Харьковской области. Уничтожены до 25 украинских военнослужащих и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, а также две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнём артиллерии нанесено огневое поражение живой силе и технике 82-й десантно-штурмовой и 65-й механизированной бригад ВСУ в районе населённого пункта Работино и северо-западнее Вербовое Запорожской области. Потери противника составили более 80 украинских военнослужащих, танк, три пикапа, гаубица Д-30 и пушка М-46.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения потери противника за сутки составили более 50 украинских военнослужащих и 12 автомобилей.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 118-ти районах.

В районе населённого пункта Давыдов Брод Херсонской области уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения объединенной группировки войск ВСУ «Херсон».

В районах населённых пунктов Серебрянка Донецкой Народной Республики и Одаровка Запорожской области поражены командно-наблюдательные пункты 67-й и 118-й механизированных бригад ВСУ, а также 15-го полка нацгвардии Украины.

Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено 19 беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Романовское, Червоногорка Запорожской области, Казачьи Лагери, Новая Каховка и Корсунка Херсонской области».

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