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Мурманская область. Арктика (16+)30.08.23 09:00

В районе н.п. Дорожное ДНР на станции разгрузки ракетным ударом поражён воинский эшелон ВСУ с артиллерийскими боеприпасами

Министерство обороны Российской Федерации 29 августа опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск отразили атаку штурмовой группы 59-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населённого пункта Невельское Донецкой Народной Республики и улучшили положение по переднему краю.  В районе населённого пункта Дорожное Донецкой Народной Республики на станции разгрузки ракетным ударом поражен воинский эшелон ВСУ с артиллерийскими боеприпасами. Кроме того, в районе населённого пункта Дружковка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 93-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника на данном направлении составили более 340 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, шесть боевых бронированных машин, тринадцать автомобилей, а также две гаубицы: Д-20 и «Мста-Б».

На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отразили две атаки 46-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населённого пункта Вербовое Запорожской области. За сутки уничтожены до 90 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три артиллерийские системы М777 и две гаубицы М119 производства США, а также орудие «FH-70» производства Великобритании.

На Купянском направлении подразделениями группировки войск «Западная», огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем в течение прошедших суток отражено шесть атак 43-й и 115-й механизированных, а также 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики. Потери противника составили до 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили три атаки 12-й бригады специального назначения, а также 21-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Кременная, Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Ямполовка Донецкой Народной Республики. Уничтожены до 80 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины и два пикапа.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией в ходе боев за сутки уничтожили до 100 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также две гаубицы: «Акация» и «Гиацинт-Б». Кроме того, в районе населённого пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожены до 20 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также две гаубицы Д-30.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации поражена живая сила и военная техника ВСУ в 132-х районах. Также, в районе населённого пункта Серебрянка Донецкой Народной Республики уничтожено два командно-наблюдательных пункта подразделений 67-й механизированной бригады ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны перехвачено два реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS», противокорабельная ракета «Нептун» и две противорадиолокационные ракеты «HARM». Кроме того, за сутки уничтожено 27 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе: в районах населённых пунктов Шипиловка, Кременная, Софиевка, Житловка, Залиман Луганской Народной Республики, Кирилловка, Зайцево Донецкой Народной Республики, Мирное и Нестерянка Запорожской области».

 

Фото: https://vk.com/mil

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