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Мурманская область. Арктика (16+)14.09.23 09:00

В районе н.п. Глубокое Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 114-й бригады территориальной обороны ВСУ

Потери ВСУ на Южно-Донецком направлении составили до 235 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также станция радиоэлектронной борьбы.

Министерство обороны Российской Федерации 13 сентября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжали проведение специальной военной операции.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отразили восемь атак штурмовых групп 80-й десантно-штурмовой, 3-й штурмовой, 59-й мотопехотной и 110-й механизированной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Клещеевка, Андреевка, Первомайское и Красногоровка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 140 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, четыре автомобиля, а также гаубица «Мста-Б». Кроме того, в районе населённого пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

На Южно-Донецком направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Восток» при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отражены две атаки штурмовых групп 38-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ в районах населённых пунктов Новомайорское Донецкой Народной Республики и Приютное Запорожской области. Потери противника на данном направлении составили до 235 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также станция радиоэлектронной борьбы.

На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отражены две атаки штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Вербовое Запорожской области. Также, нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 47-й механизированной, 48-й аэромобильной и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районе населённого пункта Работино Запорожской области. За сутки уничтожены более 205 украинских военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубицы М777 и М119 производства США, четыре орудия Д-30, одно орудие Д-20 и гаубица «Мста-Б».

На Краснолиманском направлении грамотными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами штурмовой и армейской авиации, огнём артиллерии отражено две атаки штурмовых групп 21-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения «Азов» восточнее населённых пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих и две боевые бронированные машины.

На Купянском направлении ударами авиации, огнём артиллерии «Западной» группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ в районах населённых пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики, Ольшана и Котляровка Харьковской области. Потери противника составили до 85 украинских военнослужащих, два бронетранспортера, два автомобиля. Также, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», артиллерийская система М777 и гаубица М109 «Paladin» производства США.

В районе населённого пункта Глубокое Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 114-й бригады территориальной обороны.

На Херсонском направлении огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем нанесено поражение скоплению живой силы 124-й бригады территориальной обороны в районе острова Алексеевский. В результате огневого поражения уничтожены свыше 80 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также артиллерийская система М777 производства США.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации уничтожены украинские радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 в районе населённого пункта Лукашево Запорожской области и СТ-68 в районе населённого пункта Крутояровка Днепропетровской области, а также живая сила и военная техника противника в 129 районах.

Средствами противовоздушной обороны перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS». Кроме того, уничтожено и подавлено средствами РЭБ 37 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Благодатное, Зайцево Донецкой Народной Республики, Верхнекаменка, Нововодяное Луганской Народной Республики, Кардашинка, Саги Херсонской области, Новогоровка и Тарасовка Запорожской области».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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