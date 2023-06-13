В районе н.п. Глубокое Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ

Министерство обороны Российской Федерации 12 июня опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «ночью Вооружённые Силы Российской Федерации нанесли удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам дислокации резервов ВСУ. Назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута.

В течение прошедших суток вооруженные силы Украины продолжили попытки наступательных действий на Южно-Донецком направлении.

В районе Времевского выступа решительными действиями обороняющихся подразделений, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск «Восток» отражены три атаки противника с направления Великой Новоселки Донецкой Народной Республики и в районе населённого пункта Левадное Запорожской области. Потери противника составили свыше 120 украинских военнослужащих, два танка, а также три боевые бронированные машины.

В районах населённых пунктов Пречистовка, Великая Новоселка и Нескучное Донецкой Народной Республики поражены скопления живой силы и техники 1-й отдельной бригады президента Украины, 128-й бригады территориальной обороны, 31-й механизированной и 1-й танковой бригад ВСУ.

На Запорожском направлении ударами армейской авиации и огнём артиллерии нанесено поражение подразделениям 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Новоданиловка Запорожской области. В течение суток на данных направлениях уничтожены до 250 украинских военнослужащих, пять танков, семь боевых бронированных машин, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также гаубица Д-30.

На Донецком направлении наиболее активно боевые действия велись в районах населённых пунктов Авдеевка и Марьинка Донецкой Народной Республики. «Южной» группировкой войск успешно отражены две атаки подразделений 59-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в направлении населённых пунктов Первомайское и северной окраины Марьинки Донецкой Народной Республики. В ходе боев на данном направлении за сутки уничтожены до 140 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, а также гаубица Д-30.

На Купянском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией «Западной» группировки войск нанесено поражение подразделениям противника в районах населённых пунктов Новомлынск, Масютовка, Кисловка Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики. Кроме того, в районе населённого пункта Розовка Луганской Народной Республики уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Потери противника за сутки составили свыше 35 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица Д-20.

На Красно-Лиманском направлении ударами авиации, огнём артиллерии группировки войск «Центр» поражены подразделения противника в районах населённых пунктов Невское, Червоная Диброва Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества.

В районе населённого пункта Григоровка Донецкой Народной Республики пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.

За сутки уничтожены более 55 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика», а также гаубица Д-30. Кроме того, в районе населённого пункта Торское Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение прошедших суток уничтожены до 15 украинских военнослужащих, один автомобиль, а также гаубица Д-30. Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение 96-ти артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 102-х районах.

В районе населённого пункта Гай Днепропетровской области уничтожена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300.

В районе населённого пункта Глубокое Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ.

Также, в районе населённого пункта Великая Новоселка Донецкой Народной Республики поражён командно-наблюдательный пункт батальона 68-й егерской бригады ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны перехвачена украинская тактическая ракета «Точка-У». Кроме того, уничтожено восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Варваровка, Рубежное Луганской Народной Республики, Спорное, Новоандреевка Донецкой Народной Республики, Копани, Ремовка Запорожской области и Подстепное Херсонской области».

Фото: https://vk.com/mil