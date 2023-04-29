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Мурманская область. Арктика (16+)29.04.23 09:00

В районе н.п. Константиновка ДНР ракетными войсками России поражены украинский объединенный штаб обороны города Артемовск, а также подразделения так называемого «Иностранного легиона»

Министерство обороны Российской Федерации 28 апреля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ: «Ночью ВКС России нанесли групповой ракетный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по пунктам временной дислокации подразделений резерва ВСУ. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены. Выдвижение резервов противника в районы боевых действий пресечено.

На Купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Двуречная, Тимковка, Крахмальное, Табаевка Харьковской области. В районах населённых пунктов Синьковка и Кисловка Харьковской области пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. Потери противника за сутки на данном направлении составили до 75 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также гаубица Д-20. Кроме того, в районе населённого пункта Синельниково Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 127-й механизированной бригады ВСУ.

На Красно-Лиманском направлении ударами авиации и огнём артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям противника в районах населённых пунктов Терны Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики. За сутки на данном направлении уничтожены до 85 украинских военнослужащих, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также одна гаубица Д-30.

На Донецком направлении штурмовые отряды продолжали уничтожение подразделений ВСУ и иностранных наёмников в западной части города Артемовск. Воздушно-десантные войска совместно с подразделениями «Южной» группировки войск с флангов пресекают попытки противника завести в Артемовск дополнительные резервы.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем «Южной» группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Богдановка, Часов Яр, Николаевка, Красное и Предтечино Донецкой Народной Республики. За прошедшие сутки в данном районе авиацией совершено шесть самолётовылетов. Артиллерией группировки выполнены 52 огневые задачи. За сутки на данном направлении уничтожены до 300 украинских военнослужащих и наёмников, три боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей, а также гаубица Д-30.

Ракетными войсками поражены украинский объединенный штаб обороны города Артемовск, а также подразделения так называемого «Иностранного легиона» в районе населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики.

Кроме того, в районе населённого пункта Бондарное Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Водяное, Павловка, Новополь Донецкой Народной Республики и Чаривное Запорожской области.

Также в районе Марфополь Запорожской области пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы. За сутки на данных направлениях уничтожены до 40 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также две гаубицы: «Мста-Б» и Д-30.

На Херсонском направлении в ходе огневого поражения ВСУ потери противника за сутки составили до 65 украинских военнослужащих, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также гаубица Д-30.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации поражены 86 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и техника в 112-ти районах.

Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Дробышево Донецкой Народной Республики сбит вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины.

Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено восемь реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Ураган». Кроме того, уничтожено пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Берестовое Харьковской области, Кирилловка, Кременец, Новоандреевка Донецкой Народной Республики, а также Переможное Запорожской области.

 

Фото: https://vk.com/mil

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