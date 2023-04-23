В районе н.п. Константиновка ДНР уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения украинской группировки

Всего для поддержки штурмовых отрядов авиацией в данном районе совершено 6 самолётовылетов, артиллерией группировки выполнены 62 огневые задачи. За сутки на данном направлении уничтожены до 255 украинских военнослужащих и наёмников, боевая машины пехоты, шесть боевых бронированных машин, десять автомобилей, боевая машина РСЗО «Град», а также две гаубицы Д-20.

Министерство обороны Российской Федерации 22 апреля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении ударами армейской авиации и огнем артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Фиголевка, Двуречная Харьковской области, Новоселовское и Розовка Луганской Народной Республики. Кроме того, в районах населённых пунктов Синьковка Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп.

В районе населённого пункта Старица Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ. За сутки на данном направлении потери противника составили до 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, пикап, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

На Красно-Лиманском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск (сил) «Центр» поражены подразделения противника в районах населённых пунктов Невское, Червонопоповка Луганской Народной Республики и Серебрянка Донецкой Народной Республики. Кроме того, в районе населённого пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки на данном направлении уничтожены более 65 военнослужащих ВСУ, две боевые машины пехоты, а также гаубица Д-30.

На Донецком направлении штурмовыми отрядами в течение прошедших суток освобождено три квартала в западной части города Артемовск.

Воздушно-десантные войска сковывали украинские подразделения на флангах и оказывали поддержку действиям штурмовых отрядов по овладению городом. Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии «Южной» группировки войск поражены подразделения противника в районах населённых пунктов Богдановка и Николаевка Донецкой Народной Республики.

Всего для поддержки штурмовых отрядов авиацией в данном районе совершено 6 самолётовылетов, артиллерией группировки выполнены 62 огневые задачи. За сутки на данном направлении уничтожены до 255 украинских военнослужащих и наёмников, боевая машины пехоты, шесть боевых бронированных машин, десять автомобилей, боевая машина РСЗО «Град», а также две гаубицы Д-20.

Кроме того, в районе населённого пункта Серебрянка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

В районе населённого пункта Константиновка Донецкой Народной Республики уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения украинской группировки.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях огнём артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Угледар, Времевка Донецкой Народной Республики и Белогорье Запорожской области.

В районе населённого пункта Павловка Донецкой Народной Республики пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы.

За сутки потери противника на данных направлениях составили до 20 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-20.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожены свыше 25 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-20.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 97-ми артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 136-ти районах.

Средствами противовоздушной обороны перехвачено десять реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Ураган». Кроме того, уничтожено пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Новокраснянка, Голиково, Рубежное Луганской Народной Республики, Ремовка Запорожской области и Старомлыновка Донецкой Народной Республики.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 411 самолётов, 228 вертолётов, 3787 беспилотных летательных аппаратов, 415 зенитных ракетных комплексов, 8787 танков и других боевых бронированных машин, 1092 боевые машины реактивных систем залпового огня, 4638 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9668 единиц специальной военной автомобильной техники».

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