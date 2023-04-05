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Мурманская область. Арктика (16+)05.04.23 09:00

В районе н.п. Константиновка ДНР уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ

На Красно-Лиманском направлении ударами авиации, огнём артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск (сил) «Центр» поражены подразделения противника в районах населённых пунктов Невское ЛНР, Ямполовка и Григоровка ДНР. За сутки на данном направлении уничтожены до 225 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица Д-30.

Министерство обороны Российской Федерации 4 апреля  опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении ударами авиации и огнём артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Двуречная, Синьковка, Берестовое Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики. Уничтожены более 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, автомобиль, а также гаубица Д-20.

На Красно-Лиманском направлении ударами авиации, огнём артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск (сил) «Центр» поражены подразделения противника в районах населённых пунктов Невское Луганской Народной Республики, Ямполовка и Григоровка Донецкой Народной Республики. За сутки на данном направлении уничтожены до 225 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица Д-30.

На Донецком направлении в результате активных действий подразделений, ударов авиации и огня артиллерии «Южной» группировки войск за сутки уничтожены до 65 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица Д-30.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Угледар, Новоселка Донецкой Народной Республики, Орехов и Щербаки Запорожской области. Потери противника на данных направлениях за сутки составили до 70 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также одна гаубица Д-20.

На Херсонском направлении в ходе огневого поражения противника за сутки уничтожены до 10 украинских военнослужащих, два автомобиля и две гаубицы Д-30.

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооружённых Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 83 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 96 районах.

Кроме того, уничтожено три склада с артиллерийскими боеприпасами противника в районах населённых пунктов Огурцово Харьковской области, Курахово Донецкой Народной Республики и Орехов Запорожской области.

В районе населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS», а также уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата в районах населённых пунктов Красногоровка Донецкой Народной Республики и Каховка Херсонской области».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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