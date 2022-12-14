В районе н.п. Константиновка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов ВСУ

На Красно-Лиманском направлении огнём артиллерии и тяжёлых огнеметных систем пресечены контратаки трёх штурмовых групп ВСУ из районов населённых пунктов Терны и Ямполовка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 50-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты, бронеавтомобиль и три пикапа.

Министерство обороны Российской Федерации 13 декабря опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженными Силами Российской Федерации продолжается проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении российской артиллерией нанесено огневое поражение по вскрытым местам скопления и позициям ВСУ, а также иностранных наёмников. Уничтожены более 40 украинских военнослужащих и боевиков, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

На Красно-Лиманском направлении огнём артиллерии и тяжёлых огнеметных систем пресечены контратаки трёх штурмовых групп ВСУ из районов населённых пунктов Терны и Ямполовка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 50-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты, бронеавтомобиль и три пикапа.

На Донецком направлении, продолжая наступательные действия, российские войска в течение суток отразили три контратаки противника. В результате огневого поражения уничтожены более 30-ти украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и три пикапа.

На Южно-Донецком направлении в результате комплексного огневого поражения сорвана попытка выдвижения из исходного района для контратаки мотопехотной роты ВСУ в направлении населённого пункта Павловка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 50-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины и три пикапа.

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражено семь пунктов управления в районах населенных пунктов Кисловка, Крахмальное, Берестовое, Моначиновка Харьковской области, Георгиевка, Водяное Донецкой Народной Республики и Желтая Круча Запорожской области. Кроме того, нанесено поражение 86-ти артиллерийским подразделениям на огневых позициях, а также живой силе и военной технике в 172-х районах.

В районе населённого пункта Константиновка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

В районе населенного пункта Красный Лиман Донецкой Народной Республики в результате удара ВКС России уничтожена батарея реактивных систем залпового огня ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито два беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Житловка и Кременная Луганской Народной Республики. Кроме того, перехвачено два реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» в районе населённого пункта Первомайск Луганской Народной Республики и противорадиолокационная ракета «HARM» в районе населенного пункта Макаровка Херсонской области».

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