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Мурманская область. Арктика (16+)13.11.23 09:00

В районе н.п. Константиновка Николаевской области уничтожен склад горючего 81-го центра материального обеспечения ВСУ

На донецком направлении потери ВСУ за сутки составили до 250 военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины и три пикапа. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, гаубица М119 производства США, три орудия Д-30 и одна гаубица Д-20.

Министерство обороны Российской Федерации 12 ноября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжали проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении подразделениями «Западной» группировки войск, в ходе активных действий с использованием ударов авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отражено две атаки штурмовых групп 54-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Загоруйковка Харьковской области. Потери противника составили до 40 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и гаубица Д-30. В районе населённого пункта Старица Харьковской области поражен склад боеприпасов 113-й бригады территориальной обороны.

На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации, огнём артиллерии отражено две атаки штурмовых групп 24-й механизированной бригады ВСУ и 15-го полка нацгвардии в районе населённого пункта Белогоровка Луганской Народной Республики. Потери противника составили до 210 военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили пять атак противника в районах населённых пунктов Курдюмовка и Клещеевка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 250 военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины и три пикапа. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, гаубица М119 производства США, три орудия Д-30 и одна гаубица Д-20.

На Южно-Донецком направлении активными действиями подразделений группировки войск «Восток» во взаимодействии с авиацией и артиллерией отражена атака штурмовой группы 128-й бригады территориальной обороны в районе населённого пункта Никольское Донецкой Народной Республики. Кроме того, в районах населённых пунктов Новомихайловка и Угледар Донецкой Народной Республики нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 72-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Потери противника составили более 80 военнослужащих, две боевые машины пехоты, а также одна артиллерийская система М777 производства США.

На Запорожском направлении умелыми и слаженными действиями подразделений российской группировки войск, ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 33-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Работино Запорожской области. Уничтожены до 55 военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля.

На Херсонском направлении в результате комплексного огневого поражения потери ВСУ за сутки составили до 60 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, три пикапа, а также гаубица «Мста-Б».

Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации поражены живая сила и военная техника ВСУ в 132-х районах. Кроме того, в районе населённого пункта Константиновка Николаевской области уничтожен склад горючего 81-го центра материального обеспечения ВСУ.

В районе населённого пункта Антоновка Донецкой Народной Республики поражён пункт управления 72-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны перехвачено два реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS». Кроме того, сбиты 42 беспилотных летательных аппарата в районах населённых пунктов Ольшана, Ягодное, Лиман Первый Харьковской области, Белогоровка Луганской Народной Республики, Пески, Андреевка Донецкой Народной Республики, Новофедоровка Запорожской области и Песчановка Херсонской области».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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