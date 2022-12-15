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Мурманская область. Арктика (16+)15.12.22 09:00

В районе н.п. Краматорск ДНР поражён пункт управления оперативно-тактической группировки войск ВСУ «Лиман», уничтожен склад боеприпасов

На Купянском направлении в результате огня артиллерии по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка, Котляровка, Табаевка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики уничтожены до 100 украинских военнослужащих, бронетранспортёр, боевая бронированная машина и шесть пикапов.

Министерство обороны Российской Федерации 14 декабря опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженными Силами Российской Федерации продолжается проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении в результате огня артиллерии по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка, Котляровка, Табаевка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики уничтожены до 100 украинских военнослужащих, бронетранспортёр, боевая бронированная машина и шесть пикапов.

На Красно-Лиманском направлении огнём артиллерии и активными действиями российских войск сорваны контратаки трёх штурмовых групп ВСУ, выдвигавшихся в направлении населённых пунктов Площанка и Кременная Луганской Народной Республики.

В районе населённого пункта Стельмаховка Луганской Народной Республики нанесено огневое поражение колонне резервов ВСУ. Кроме того, уничтожено пять диверсионно-разведывательных групп противника в районах населённых пунктов Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Торское Донецкой Народной Республики. Потери противника на данном направлении составили более 60-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, боевая машина пехоты и два пикапа.

На Донецком направлении в результате наступательных действий российских войск взята под контроль основная часть населённого пункта Водяное Донецкой Народной Республики. Уничтожены до 50-ти украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и четыре пикапа.

На Южно-Донецком направлении ВСУ четырьмя штурмовыми группами пытались контратаковать позиции российских войск в направлении населённых пунктов Павловка, Новомайорское и Нескучное Донецкой Народной Республики. Все контратаки отражены, противник отброшен на исходные позиции.

Кроме того, нанесением огневого поражения по колоннам ВСУ в районах населённых пунктов Новоселка и Пречистовка Донецкой Народной Республики пресечена переброска резервов противника. Потери украинской армии за сутки на данном направлении составили до 80-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

Ракетными войсками и артиллерией поражено 93 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, а также живая сила и военная техника противника в 186-ти районах.

В районе населённого пункта Краматорск Донецкой Народной Республики поражён пункт управления оперативно-тактической группировки войск ВСУ «Лиман».

Кроме того, в населённом пункте Краматорск Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 81-й аэромобильной бригады ВСУ, на котором хранилось до двух тысяч реактивных снарядов системы залпового огня «Град» и свыше трёх тысяч артиллерийских снарядов различного калибра.

В районе населённого пункта Каменское Запорожской области уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

В районах населённых пунктов Ямполовка и Калинина Донецкой Народной Республики уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.

Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено три беспилотных летательных аппарата в районах населённых пунктов Переможное, Токмак Запорожской области и Рачевка Херсонской области.

Кроме того, в районе населённого пункта Кременная Луганской Народной Республики перехвачен реактивный снаряд американской системы залпового огня «HIMARS».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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