В районе н.п. Краматорск ДНР уничтожен склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ

Министерство обороны Российской Федерации 21 мая опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении ударами авиации, огнём артиллерии и активными действиями подразделений «Западной» группировки войск поражены подразделения противника в районах населённых пунктов Молчаново, Загоруйковка и Табаевка Харьковской области. В районах населённых пунктов Першотравневое, Тимковка, Синьковка Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики ликвидированы пять диверсионно-разведывательных групп. Потери противника составили до 85 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Акация».

На Красно-Лиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, огнём артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям противника в районах населённых пунктов Невское, Червонопоповка Луганской Народной Республики, Ямполовка и Серебрянка Донецкой Народной Республики. В районах населённых пунктов Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Григоровка Донецкой Народной Республики пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки на данном направлении уничтожены более 60 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица Д-20. Кроме того, в районе населённого пункта Новоегоровка Луганской Народной Республики уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

На Артемовском тактическом направлении в результате наступательных действий штурмовых отрядов «Вагнер» при поддержке артиллерии и авиации «Южной» группировки войск завершено освобождение города Артемовск. За прошедшие сутки в районе города Артемовск авиацией совершено шесть самолётовылетов. Артиллерией группировки выполнено 69 огневых задач. Ударами авиации и огнём артиллерии «Южной» группировки войск нанесено поражение подразделениям противника в районах населённых пунктов Константиновка, Богдановка и Красное Донецкой Народной Республики. Кроме того, в районе населённого пункта Красное уничтожен автомобильный мост, по которому в Артемовск перебрасывались подкрепления ВСУ, а также склад боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ. За сутки уничтожено до 100 украинских военнослужащих и наёмников, один танк, боевая машина пехоты, пять пикапов, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». Также, в районе населённого пункта Калинина Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

На Донецком направлении огнём артиллерии, ударами авиации и активными действиями подразделений «Южной» группировки войск за прошедшие сутки уничтожены свыше 120 украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты, семь автомобилей, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка М109 производства США, а также гаубицы Д-20 и Д-30.

В районе населённого пункта Краматорск Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение противнику в районах населённых пунктов Угледар Донецкой Народной Республики, Новоданиловка, Червоное, Новодаровка и Нестерянка Запорожской области.

В районах населённых пунктов Сладкое, Владимировка Донецкой Народной Республики и Левадное Запорожской области пресечена деятельность трёх украинских диверсионно-разведывательных групп.

Потери противника на данных направлениях составили до 50 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубица «Мста-Б».

В районе населённого пункта Гуляйполе Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 102-й бригады территориальной обороны.

На Херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки уничтожены до 15 украинских военнослужащих, шесть автомобилей, а также самоходная артиллерийская установка «Акация».

В районе населённого пункта Станислав Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 123-й бригады территориальной обороны.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток поражено 103 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 134-х районах.

В районе населённого пункта Жёлтое Донецкой Народной Республики уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс С-300.

В районе населённого пункта Полтавка Запорожской области поражён командный пункт 102-й бригады территориальной обороны.

Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено пятнадцать реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS», «Ураган» и крылатых ракет большой дальности «Storm Shadow». Кроме того, уничтожено девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Лозовое, Терны, Водяное, Новоандреевка Донецкой Народной Республики, Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Энергодар Запорожской области».

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