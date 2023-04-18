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Мурманская область. Арктика (16+)18.04.23 09:00

В районе н.п. Купьеваха Харьковской области уничтожены украинские радиолокационные станции кругового обзора и наведения целей П-18 и 36Д6

В результате нанесенных ударов поражены подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Богдановка, Часов Яр и Константиновка Донецкой Народной Республики. Общие потери противника за сутки на данном направлении составили свыше 270 украинских военнослужащих и наемников, один танк, боевая машина пехоты, семь боевых бронированных машин и пять автомобилей.

Министерство обороны Российской Федерации 17 апреля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнём артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Двуречная, Тимковка, Табаевка и Берестовое Харьковской области. Также, в районах населённых пунктов Синьковка, Кисловка Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики пресечены действия трёх украинских диверсионно-разведывательных групп. Потери противника за сутки на данном направлении составили до 35 украинских военнослужащих и самоходная гаубица «Акация».

Кроме того, в районе населенного пункта Купьеваха Харьковской области уничтожены украинские радиолокационные станции кругового обзора и наведения целей П-18 и 36Д6.

На Красно-Лиманском направлении ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск (сил) «Центр» поражены подразделения противника в районах населённых пунктов Терны, Григоровка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Уничтожены более 70 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, а также самоходная гаубица «Гвоздика».

На Донецком направлении штурмовые отряды в прошедшие сутки овладели двумя кварталами на северо-западе и в центральной части города Артемовск. Воздушно-десантные войска, оперативно-тактическая, армейская авиация и артиллерия Южной группировки войск оказывали поддержку действиям штурмовых подразделений в данном районе и сковывали действия противника на флангах. Авиацией совершено 22 самолётовылета. Артиллерией «Южной» группировки войск выполнены 54 огневые задачи.

В результате нанесенных ударов поражены подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Богдановка, Часов Яр и Константиновка Донецкой Народной Республики. Общие потери противника за сутки на данном направлении составили свыше 270 украинских военнослужащих и наемников, один танк, боевая машина пехоты, семь боевых бронированных машин и пять автомобилей.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям противника в районах населённых пунктов Угледар, Великая Новоселка Донецкой Народной Республики,Загорное, Малая Токмачка и Каменское Запорожской области.

В районе населённого пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. За сутки на данных направлениях уничтожены до 60 украинских военнослужащих, два пикапа и одна гаубица «Мста-Б».

Кроме того, в районах населённых пунктов Новоданиловка и Новоандреевка Запорожской области уничтожен склад боеприпасов, а также ангар с вооружением и военной техникой 65-й механизированной бригады ВСУ.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожены свыше 55 украинских военнослужащих, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также самоходные гаубицы «Акация» и «Гвоздика».

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 95-ти артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 123-х районах. Средствами противовоздушной обороны перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS». Кроме того, уничтожено четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населённых пунктов Верхнеторецкое, Васильевка, Крапивницкое Донецкой Народной Республики и Голая Пристань Херсонской области.

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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