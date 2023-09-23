Потери противника гна Донецком направлении составили до 200 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, пушка «Гиацинт-Б», а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

Министерство обороны Российской Федерации 22 сентября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжали проведение специальной военной операции.

На Донецком направлении активными действиями подразделений «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией за сутки отражено четыре атаки украинских штурмовых групп в районах населённых пунктов Водяное и Марьинка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 200 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, пушка «Гиацинт-Б», а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

На Краснолиманском направлении умелыми действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации, огнём артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 12-й бригады специального назначения и 5-й бригады национальной гвардии ВСУ в районах населённого пункта Григоровка Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества. Уничтожены до 60 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа, а также две гаубицы Д-30.

На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнём артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населённых пунктов Работино и Вербовое Запорожской области. Уничтожены до 20 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, самоходная гаубица «Гвоздика», а также три гаубицы Д-30.

На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Восток», ударами авиации и огнём артиллерии наносилось поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населённых пунктов Елизаветовка, Старомайорское, Новодонецкое Донецкой Народной Республики и Приютное Запорожской области. Уничтожены до 110 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа. Кроме того, в районе населённого пункта Зеленый Гай Донецкой Народной Республики поражен склад боеприпасов 1-й танковой бригады ВСУ.

На Купянском направлении подразделениями «Западной» группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии нанесено огневое поражение противнику в районах населённых пунктов Артемовка Луганской Народной Республики, Синьковка, Берестовое и Ивановка Харьковской области. Потери ВСУ составили до 20 украинских военнослужащих, два танка «Leopard» производства ФРГ и три автомобиля.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, самоходная гаубица «Panzerhaubitze 2000» производства ФРГ, две гаубицы «Мста-Б», орудие Д-30, а также противотанковая пушка «Рапира».

В районе населённого пункта Липцы Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 113-й бригады территориальной обороны.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки потери противника составили до 80 украинских военнослужащих, семь автомобилей, а также гаубица Д-30.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 124-х районах. В районе населённого пункта Новопетровка Херсонской области поражены три радиолокационные станции ВСУ обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, СТ-68 и ПРВ-16. Также, в районах населённых пунктов Серебрянка, Дружба и Дылеевка Донецкой Народной Республики нанесено поражение пяти пунктам управления 24-й, 28-й и 67-й механизированных бригад, 100-й бригады территориальной обороны и 15-го полка нацгвардии Украины.

Средствами противовоздушной обороны перехвачено десять реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» производства США. Кроме того, уничтожено 15 беспилотных летательных аппаратов ВСУ в районах населённых пунктов Верхнекаменка, Лисичанск Луганской Народной Республики, Старомихайловка, Горловка Донецкой Народной Республики, Очеретоватое, Чистополье Запорожской области и Новая Каховка Херсонской области».

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