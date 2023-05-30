В районе н.п. Максимильяновка ДНР уничтожено два склада с боеприпасами 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ

На Донецком направлении в результате активных действий подразделений, ударов авиации и огня артиллерии «Южной» группировки войск в течение суток уничтожены до 145 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубица Д-30.

Министерство обороны Российской Федерации 29 мая опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «ночью Вооружённые Силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам противника на аэродромах. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты уничтожены. В результате удара поражены командные пункты и радиолокационные посты, а также авиационная техника, хранилища с вооружением и боеприпасами ВСУ.

На Купянском направлении ударами авиации и огнём артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения противника в районах населённых пунктов Новомлынск, Кисловка, Глушковка Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики. В районах населённых пунктов Синьковка Харьковской области и Розовка Луганской Народной Республики пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки уничтожены до 65 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также гаубицы Д-20 и Д-30.

На Красно-Лиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, огнём артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям противника в районах населённых пунктов Макеевка, Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Григоровка Донецкой Народной Республики. Уничтожены до 55 украинских военнослужащих, два пикапа, гаубица Д-20, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Донецком направлении в результате активных действий подразделений, ударов авиации и огня артиллерии «Южной» группировки войск в течение суток уничтожены до 145 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубица Д-30. В районе населённого пункта Орловка Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. В районе населённого пункта Максимильяновка Донецкой Народной Республики уничтожено два склада с боеприпасами 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнём артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Угледар Донецкой Народной Республики, Малиновка, Белогорье и Каменское Запорожской области. За сутки на данных направлениях уничтожены до 140 украинских военнослужащих, десять автомобилей, а также две гаубицы Д-30. Кроме того, в районе населённого пункта Отрадное Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожены до 20 украинских военнослужащих, три пикапа, гаубица Д-30 и две самоходных артиллерийских установки «Гвоздика».

Оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации за прошедшие сутки поражено 87 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 124-х районах.

В районе населённого пункта Берислав Херсонской области поражён ангар с вооружением и военной техникой 126-й бригады территориальной обороны.

Кроме того, в районе населённого пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики поражены: командно-наблюдательный пункт подразделения и склад ракетно-артиллерийского вооружения 110-й механизированной бригады ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено три крылатые ракеты «Storm Shadow» и 13 реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS». Кроме того, уничтожено 14 беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Верхнекаменка, Новодружеск, Пшеничное Луганской Народной Республики, Ясное Донецкой Народной Республики, Васильевка, Любимовка и Константиновка Запорожской области».

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