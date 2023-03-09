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Мурманская область. Арктика (16+)09.03.23 09:00

В районе н.п. Мемрик ДНР поражён штаб 59-й мотопехотной бригады ВСУ

На Донецком направлении в результате активных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов оперативно-тактической, армейской авиации и огня артиллерии за сутки уничтожены свыше 180 украинских военнослужащих, два танка, три боевые машины пехоты, пять автомобилей, самоходная гаубица «Акация» и самоходная гаубица «Гвоздика».

Министерство обороны Российской Федерации 8 марта опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении в результате ударов штурмовой и армейской авиации, огнём артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Берестовое, Синьковка, Крахмальное Харьковской области и Розовка Луганской Народной Республики.

Кроме того, в районах населённых пунктов Табаевка, Гряниковка, Ольшана Харьковской области, Артёмовка, Новоселовское и Стельмаховка Луганской Народной Республики пресечены действия десяти диверсионно-разведывательных групп ВСУ.

За сутки на данном направлении уничтожены до 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также самоходная гаубица «Акация».

На Красно-Лиманском направлении ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск (сил) «Центр» поражены подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Невское, Новолюбовка, Червонопоповка, Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Григоровка Донецкой Народной Республики.

Общие потери противника на данном направлении за сутки составили до 130 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, три автомобиля и самоходная гаубица «Гвоздика».

На Донецком направлении в результате активных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов оперативно-тактической, армейской авиации и огня артиллерии за сутки уничтожены свыше 180 украинских военнослужащих, два танка, три боевые машины пехоты, пять автомобилей, самоходная гаубица «Акация» и самоходная гаубица «Гвоздика».

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях оперативно-тактической, армейской авиацией и артиллерией группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям противника в районах населённых пунктов Угледар, Павловка, Новоселка Донецкой Народной Республики и Новоданиловка Запорожской области.

За сутки на данных направлениях уничтожены до 65 украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также гаубица «Мста-Б».

На Херсонском направлении в результате огня артиллерии за сутки уничтожены свыше 50 украинских военнослужащих, два автомобиля и гаубица Д-30.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение 87-ми артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 207-ми районах.

В районе населённого пункта Новоалександровка Донецкой Народной Республики уничтожена украинская радиолокационная станция обнаружения низколетящих воздушных целей 36Д6.

Также, в районе населённого пункта Мемрик Донецкой Народной Республики поражён штаб 59-й мотопехотной бригады ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито четыре реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» и уничтожено пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Новая Каховка, Николаевка Херсонской области, Червоноармейское Запорожской области, Никольское Донецкой Народной Республики и Шипиловка Луганской Народной Республики».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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