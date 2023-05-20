В районе н.п. Мервичи Львовской области уничтожено хранилище топлива для украинской военной техники

На Донецком направлении в результате активных действий подразделений, ударов авиации и огня артиллерии «Южной» группировки войск уничтожены до 130 украинских военнослужащих, десять автомобилей, а также одна буксируемая гаубица L118 производства Великобритании

Министерство обороны Российской Федерации 19 мая опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «сегодня ночью Вооружённые Силы Российской Федерации нанесли удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по пунктам дислокации и центрам подготовки подразделений ВСУ, а также складам боеприпасов, вооружения и техники иностранного производства. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены. В результате ударов нарушены: снабжение, подготовка и формирование резервов украинских войск для выполнения задач в районах боевых действий.

На Купянском направлении ударами авиации и огнём артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения противника в районах населённых пунктов Двуречная, Новомлынск, Кисловка и Берестовое Харьковской области. В районах населённых пунктов Тимковка, Синьковка Харьковской области и Розовка Луганской Народной Республики пресечены действия трёх украинских диверсионно-разведывательных групп. Потери противника за сутки составили до 65 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Кроме того, в районе населённого пункта Тищенковка Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 14-й механизированной бригады ВСУ.

На Красно-Лиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям противника в районах населённых пунктов Невское, Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Григоровка Донецкой Народной Республики. Уничтожены до 85 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

На Артемовском тактическом направлении штурмовые отряды вели бои в западной части города. Подразделения «Южной» группировки войск сдерживали противника, прикрывая фланги штурмовых отрядов.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, огнём артиллерии «Южной» группировки войск, нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Калиновка, Часов Яр и Красное Донецкой Народной Республики. За прошедшие сутки в данном районе авиацией совершено пять самолётовылетов. Артиллерией группировки выполнено 68 огневых задач.

В ходе боев уничтожены более 70 украинских военнослужащих и наемников, две боевые машины пехоты, один бронетранспортер, три пикапа, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

На Донецком направлении в результате активных действий подразделений, ударов авиации и огня артиллерии «Южной» группировки войск уничтожены до 130 украинских военнослужащих, десять автомобилей, а также одна буксируемая гаубица L118 производства Великобритании.

В районе населённого пункта Боковое Донецкой Народной Республики уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнём артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям противника в районах населённых пунктов Шевченко и Новоселка Донецкой Народной Республики, Малая Токмачка и Новоданиловка Запорожской области.

За сутки на данных направлениях уничтожены до 120 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, а также две гаубицы Д-30. В районе населённого пункта Константиновка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 72-й механизированной бригады ВСУ.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения потери противника за сутки составили до 30 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица Д-20.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации в течение суток поражено 76 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 103-х районах.

В районе населённого пункта Красноармейск Донецкой Народной Республики поражён склад артиллерийских боеприпасов ВСУ. В районе населённого пункта Мервичи Львовской области уничтожено хранилище топлива для украинской военной техники.

Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS». Кроме того, уничтожено десять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Двуречное, Горобьевка Харьковской области, Веселое, Благовещенка, Белогоровка, Новомихайловка и Егоровка Донецкой Народной Республики».

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