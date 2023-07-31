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Мурманская область. Арктика (16+)31.07.23 09:00

В районе н.п. Могилевка Днепропетровской области уничтожены центр переучивания и пункт хранения, обслуживания и ремонта беспилотных летательных аппаратов ВСУ

Министерство обороны Российской Федерации 30 июля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «в течение суток вооружённые силы Украины продолжили безуспешные попытки наступательных действий на Донецком, Южно-Донецком и Краснолиманском направлениях.

На Донецком направлении ударами авиации, огнём артиллерии и действиями подразделений «Южной» группировки войск успешно отражено семь атак противника в районах населённых пунктов Клещеевка, Андреевка и Красногоровка Донецкой Народной Республики. Кроме того, нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Дружба, Бердычи, Клещеевка, Авдеевка, Красное и Победа Донецкой Народной Республики. В районе населённого пункта Дзержинск Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 24-й бригады территориальной обороны. Потери противника за сутки составили до 190 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-20.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили атаку противника в районе населённого пункта Успеновка Запорожской области. В районах населённых пунктов Жеребянки, Новоданиловка, Веселое и севернее Работино Запорожской области нанесено комплексное огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ. Также, в районе населённого пункта Чаривное Запорожской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. Потери противника на данных направлениях за сутки составили до 250 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также гаубицы: «Мста-Б» и Д-20.

На Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр», ударами авиации и огнём артиллерии успешно отражены три атаки противника в районе населённого пункта Ковалевка Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества. Кроме того, нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населённых пунктов Торское, Серебрянка, Григоровка Донецкой Народной Республики, Червоная Диброва, Невское и западнее Нововодяное Луганской Народной Республики. За сутки уничтожены до 140 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица Д-30.

На Купянском направлении штурмовые отряды «Западной» группировки войск продолжили наступательные действия в направлении населённого пункта Новоселовское Луганской Народной Республики и продвинулись на 300 метров в глубину обороны противника. Также, нанесено огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Тимковка, Песчаное, Ольшана, Новомлынск Харьковской области, Стельмаховка, Новоселовское и Артемовка Луганской Народной Республики. В районе населённого пункта Избицкое Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 125-й бригады территориальной обороны. Потери противника на данном направлении составили более 80 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения потери ВСУ за сутки составили до 65 украинских военнослужащих и пять автомобилей.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 102-м артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной техник в 108-ми районах.

Кроме того, в районе населённого пункта Могилевка Днепропетровской области уничтожены центр переучивания и пункт хранения, обслуживания и ремонта беспилотных летательных аппаратов ВСУ.

В районе населённого пункта Ямполь Донецкой Народной Республики поражён пункт управления 100-й бригады территориальной обороны.

Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Воздвиженка Донецкой Народной Республики сбит вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины.

Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено сорок четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населённых пунктов Таволжанка Харьковской области, Залиман, Рубежное, Кременная, Райгородка Луганской Народной Республики, Сладкое, Старомихайловка Донецкой Народной Республики, Шевченково, Долинка, Трудовое, Новопокровка, Мирное Запорожской области, Старая Збурьевка и Новая Каховка Херсонской области».

 

Фото: https://vk.com/mil

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