Общие потери противника на Донецком направлении за сутки составили до 300 украинских военнослужащих, одна боевая машина пехоты, шесть боевых бронированных машин, два автомобиля, гаубица Д-20, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Министерство обороны Российской Федерации 13 апреля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем «Западной» группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Двуречная, Синьковка, Тимковка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики. Потери противника составили более 35 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также самоходная гаубица «Гвоздика».

На Красно-Лиманском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии группировки войск (сил) «Центр» нанесено поражение подразделениям противника в районах населённых пунктов Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Терны и Григоровка Донецкой Народной Республики. Уничтожено до 80 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также гаубица Д-20.

Кроме того, в районе населённого пункта Невское Луганской Народной Республики уничтожен склад с боеприпасами 66-й механизированной бригады ВСУ.

На Донецком направлении штурмовые отряды «Вагнер» продолжали боевые действия высокой интенсивности по вытеснению противника из центральных кварталов города Артемовск. Воздушно-десантные войска оказывают поддержку штурмовым отрядам на флангах, блокируя переброску резервов ВСУ в город и возможности отступления подразделений противника из Артемовска.

Ударами оперативно-тактической авиации, ракетных войск и огнём артиллерии «Южной» группировки войск поражены скопления живой силы и техники ВСУ в районах населённых пунктов Калиновка, Николаевка и Ступочки Донецкой Народной Республики.

За прошедшие сутки в интересах действий группировки войск в районе Артемовска самолётами ВКС России совершенно 12 самолётовылетов, ракетными войсками и артиллерией группировки выполнено 57 огневых задач.

Общие потери противника на Донецком направлении за сутки составили до 300 украинских военнослужащих, одна боевая машина пехоты, шесть боевых бронированных машин, два автомобиля, гаубица Д-20, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Угледар Донецкой Народной Республики, Полтавка, Верхняя Терса и Омельник Запорожской области. За сутки на данных направлениях уничтожены до 20 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также гаубица «Мста-Б».

Кроме того, в районе населённого пункта Гуляйполе Запорожской области уничтожен склад с боеприпасами 102-й бригады территориальной обороны.

На Херсонском направлении в ходе огневого поражения противника уничтожены до 35 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также самоходная гаубица «Гвоздика».

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации в течение прошедших суток нанесено поражение 97 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 124 районах.

Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено девять реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS».

Также уничтожено шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Червоная Диброва, Кременная, Пшеничное, Рубежное Луганской Народной Республики, Кирилловка и Волноваха Донецкой Народной Республики».

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