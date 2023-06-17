В районе н.п. Новгородское ДНР уничтожен склад боеприпасов 109-й бригады территориальной обороны Украины

Министерство обороны Российской Федерации 16 июня опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «в течение суток подразделения ВСУ продолжали нести значительные потери в ходе безуспешных попыток ведения наступательных действий на Южно-Донецком и Донецком направлениях.

На Времевском выступе наиболее активные боевые действия шли в районах населённых пунктов Ровнополь и Урожайное Донецкой Народной Республики, где в результате мужественных действий российских подразделений группировки войск «Восток», ударов авиации и огня артиллерии отражены пять атак подразделений ВСУ. За сутки уничтожены более 200 украинских военнослужащих, пять танков, семь боевых машин пехоты, пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, а также две минометные батареи.

На Донецком направлении активными действиями «Южной» группировки войск успешно отражены пять атак противника в районах населённых пунктов Первомайское, Петровское и Старомихайловка Донецкой Народной Республики. В ходе боев уничтожены до 215 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также две гаубицы Д-20.

Кроме того, в районе населённого пункта Новгородское Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 109-й бригады территориальной обороны.

На Купянском направлении ударами армейской авиации, огнём артиллерии и активными действиями подразделений «Западной» группировки войск пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп в районе населённого пункта Новоселовское Луганской Народной Республики. В течение суток в результате огневого поражения уничтожены до 45 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также артиллерийская система М777 производства США.

На Краснолиманском направлении ударами авиации, огнём артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Невское и Червоная Диброва Луганской Народной Республики, а также Серебрянском лесничестве. За сутки уничтожены до 65 украинских военнослужащих, два бронетранспортера, два пикапа, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также гаубица Д-30.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожены до 30 украинских военнослужащих, пять автомобилей, гаубица «Мста-Б», а также артиллерийская система М777 производства США.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 96-ти артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 104-х районах.

Средствами противовоздушной обороны ВКС России в течение суток перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS». Кроме того, уничтожено 22 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населённых пунктов Сладкая Балка, Токмак Запорожской области, Волноваха, Артемовск, Верхнеторецкое Донецкой народной республики, Сватово Луганской Народной Республики, а также Новая Каховка Херсонской области».

Фото: https://vk.com/mil