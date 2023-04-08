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Мурманская область. Арктика (16+)08.04.23 09:00

В районе н.п. Новоберислав Херсонской области поражён командно-наблюдательный пункт подразделения 126 бригады территориальной обороны ВСУ

На Донецком направлении в результате активных действий подразделений «Южной» группировки войск и огня артиллерии за сутки уничтожено три танка, боевая машина пехоты, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», гаубицы «МСТА-Б» и Д-20, а также около 260 украинских военнослужащих.

Министерство обороны Российской Федерации 7 апреля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «На Купянском направлении ударами авиации и огнём артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка и Кисловка Харьковской области. За сутки уничтожены до 30 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-30.

На Красно-Лиманском направлении ударами штурмовой авиации, огнём артиллерии и активными действиями подразделений группировки войск «Центр» нанесено поражение противнику в районе населённого пункта Терны Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, один пикап, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30.

На Донецком направлении в результате активных действий подразделений «Южной» группировки войск и огня артиллерии за сутки уничтожено три танка, боевая машина пехоты, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», гаубицы «МСТА-Б» и Д-20, а также около 260 украинских военнослужащих.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнём артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Новомихайловка и Угледар Донецкой Народной Республики. Потери противника за сутки на данных направлениях составили до 20 украинских военнослужащих, два пикапа, а также гаубица Д-20.

На Херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки уничтожены 14 украинских военнослужащих, два автомобиля, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и одна самоходная артиллерийская установка «Акация».

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение 86 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 102 районах.

В районе населённого пункта Новоберислав Херсонской области поражён командно-наблюдательный пункт подразделения 126-й бригады территориальной обороны ВСУ. Кроме того, в районах населённых пунктов Ивановка Донецкой Народной Республики и Новолюбовка Луганской Народной Республики уничтожены два склада боеприпасов ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено два реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS». Также, уничтожено одиннадцать украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Ольгинка, Привольное Донецкой Народной Республики, Кармазиновка, Новокраснянка Луганской Народной Республики и Ремовка Запорожской области».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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