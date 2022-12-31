В районе н.п. Новомихайловка и Пречистовка уничтожены более 70 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин и шесть автомобилей

В результате удара остановлено производство и ремонт военной техники и боеприпасов, а также прекращена переброска резервов ВСУ из западных регионов Украины. В результате нарушения железнодорожных перевозок поставленное для ВСУ иностранное вооружение заблокировано в тыловых районах.

Министерство обороны Российской Федерации 30 декабря опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «29 декабря Вооруженными Силами Российской Федерации нанесён массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системе военного управления и объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины. Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены.

В результате удара остановлено производство и ремонт военной техники и боеприпасов, а также прекращена переброска резервов ВСУ из западных регионов Украины. В результате нарушения железнодорожных перевозок поставленное для ВСУ иностранное вооружение заблокировано в тыловых районах.

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении огнем артиллерии поражена живая сила и военная техника подразделений 14-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Петропавловка и 92-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Кругляковка Харьковской области. Уничтожены до 60 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и два пикапа.

На Красно-Лиманском направлении в районе населённого пункта Ямполовка Донецкой Народной Республики ударами российской авиации и артиллерии по скоплению живой силы и техники 110-й бригады территориальной обороны уничтожены более 40 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и пять автомобилей.

На Донецком направлении в ходе успешных наступательных действий российских войск нанесено поражение подразделениям 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ в районе населённого пункта Красная Гора и 60-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Клещеевка Донецкой Народной Республики. Потери противника за сутки на данном направлении составили до 50 украинских военнослужащих, три бронетранспортёра и четыре пикапа.

На Южно-Донецком направлении ударами армейской авиации и огнём артиллерии по сосредоточению подразделений 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Новомихайловка, а также 108-й бригады территориальной обороны в районе населённого пункта Пречистовка уничтожены более 70 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин и шесть автомобилей.

Ракетными войсками и артиллерией группировок войск за сутки поражено 73 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, а также живая сила и военная техника в 86-ти районах.

В районе населённого пункта Лебедин Сумской области уничтожена радиолокационная станция украинского зенитного ракетного комплекса С-300. В районах населённых пунктов Веселое и Часов Яр Донецкой Народной Республики вскрыты позиции и уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы в районах населённых пунктов Берестовое и Красногоровка Донецкой Народной Республики уничтожены две самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика». В районах населённых пунктов Лозовая Харьковской области и Малиновка Донецкой Народной Республики уничтожена боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», а также гаубицы Д-20 и Д-30.

Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Новоелизаветовка Донецкой Народной Республики сбит самолёт МиГ-29 воздушных сил Украины.

В районах населённых пунктов Дружковка и Яблоновка Донецкой Народной Республики сбиты два украинских вертолёта Ми-8.

Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть ударных беспилотных летательных аппаратов, в том числе три реактивных беспилотных летательных аппаратов «Стриж».

Кроме того, в районах населённых пунктов Каховка, Геническ Херсонской области, Кременная и Оборотновка Луганской Народной Республики уничтожено восемь украинских беспилотных летательных аппаратов, а также один БПЛА «Байрактар-ТБ2» сбит в районе города Очаков Николаевской области.

В районах населённых пунктов Моспино, Новое Донецкой Народной Республики, Свистуновка, Первомайск и Троицкое Луганской народной республики уничтожено восемь реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Ураган». В районе населённого пункта Горловка Донецкой народной республики перехвачена противорадиолокационная ракета «HARM» производства США.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 355 самолётов, 196 вертолётов, 2756 беспилотных летательных аппаратов, 399 зенитных ракетных комплексов, 7313 танков и других боевых бронированных машин, 954 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3746 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7827 единиц специальной военной автомобильной техники».

Фото и видео: https://vk.com/mil