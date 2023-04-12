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Мурманская область. Арктика (16+)12.04.23 09:00

В районе н.п. Очеретино ДНР уничтожен склад артиллерийских боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ

За прошедшие сутки в районе города Артемовск авиацией совершенно 11 самолётовылетов, а ракетными войсками и артиллерией выполнено 48 огневых задач. Потери противника за сутки составили более 450 украинских военнослужащих и наёмников, три танка, три боевые машины пехоты, шесть боевых бронированных машин, шесть автомобилей...

Министерство обороны Российской Федерации 11 апреля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении ударами авиации и огнём артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка и Кисловка Харьковской области. Уничтожены свыше 30 украинских военнослужащих, три танка, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства.

На Красно-Лиманском направлении ударами штурмовой авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений группировки войск «Центр» поражены подразделения противника в районе населённого пункта Ямполовка Донецкой Народной Республики. За сутки потери противника на данном направлении составили более 90 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, пикап, а также гаубица Д-30.

На Донецком направлении основные усилия в боевых действиях были сосредоточены в районе города Артемовск. Штурмовые отряды «Вагнер» продолжали бои по овладению кварталами в центральной части Артемовска и вытеснению противника к западным окраинам населённого пункта. На флангах действия штурмовых отрядов поддерживают подразделения Воздушно-десантных войск.

Подразделения ракетных войск и артиллерии «Южной» группировки войск и оперативно-тактическая авиация оказывают авиационную и огневую поддержку наступательных действий. За прошедшие сутки в этих целях в районе города Артемовск авиацией совершенно 11 самолётовылетов, а ракетными войсками и артиллерией выполнено 48 огневых задач. Потери противника за сутки составили более 450 украинских военнослужащих и наёмников, три танка, три боевые машины пехоты, шесть боевых бронированных машин, шесть автомобилей, гаубицы Д-20 и «МСТА-Б», а также две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнём артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Новомихайловка и Угледар Донецкой Народной Республики. За сутки на данных направлениях уничтожены до 30 украинских военнослужащих, один пикап, гаубица МСТА-Б, а также самоходная артиллерийская установка «Акация».

На Херсонском направлении в ходе огневого поражения уничтожены до 10 украинских военнослужащих, два автомобиля, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», гаубица Д-30 и боевая машина РСЗО «Град».

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 74 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 97 районах. В районе населённого пункта Миролюбовка Запорожской области вскрыта позиция и уничтожен радиолокатор наведения целей украинского зенитного ракетного комплекса С-300. В районе населённого пункта Очеретино Донецкой Народной Республики уничтожен склад артиллерийских боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ. В районе населённого пункта Дылеевка Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.

Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» и один управляемый реактивный снаряд «GLSDB». Кроме того, уничтожено девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Марьинка, Веселое, Еленовка Донецкой Народной Республики, Маринское, Новая Маячка Херсонской области».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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