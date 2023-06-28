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Мурманская область. Арктика (16+)28.06.23 09:00

В районе н.п. Огурцово Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ

На Донецком направлении в ходе ведения активной обороны подразделений «Южной» группировки войск успешно отражено семь атак противника. Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем уничтожены до 325 украинских военнослужащих, один танк, три боевые машины пехоты, а также пять автомобилей.

Министерство обороны Российской Федерации 27 июня опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «в течение суток вооружённые силы Украины продолжили попытки наступательных действий на Краснолиманском, Донецком и Южно-Донецком направлениях.

На Красно-Лиманском направлении умелыми и слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр» успешно отражены две атаки противника. Ударами авиации, огнём артиллерии нанесено поражение подразделениям 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Червоная Диброва, Червонопоповка Луганской Народной Республики и Серебрянка Донецкой Народной Республики.

Также, в районе населённого пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп. За сутки уничтожены более ста украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три пикапа, гаубицы Д-20 и Д-30, а также две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

На Донецком направлении в ходе ведения активной обороны подразделений «Южной» группировки войск успешно отражено семь атак противника. Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем уничтожены до 325 украинских военнослужащих, один танк, три боевые машины пехоты, а также пять автомобилей.

Кроме того, в районе населённого пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожен склад с боеприпасами 110-й механизированной бригады ВСУ.

На Южно-донецком направлении в районе Времевского выступа мужественными и согласованными действиями подразделений группировки войск «Восток», ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отражены три атаки противника.

На Ореховском тактическом направлении российскими войсками в результате огневого поражения остановлен и отброшен на исходные позиции мотопехотный взвод ВСУ, проводивший разведку боем.

В районе населённого пункта Работино Запорожской области пресечена деятельность одной украинской диверсионно-разведывательной группы.

Общие потери противника составили до 115 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, в том числе боевая машина пехоты «Bradley», три пикапа, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-20.

На Купянском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнём артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения противника в районах населённых пунктов Красное Первое, Синьковка, Берестовое Харьковской области, Новоселовское и Стельмаховка Луганской Народной Республики.

В районе населённого пункта Огурцово Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ. Общие потери противника за сутки составили более 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубица Д-20, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения противника в течение суток уничтожены до 30 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Акация».

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 89-ти артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 112-ти районах.

В районе населённого пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожен узел связи 110-й механизированной бригады ВСУ.

В районе населённого пункта Выемка Донецкой Народной Республики поражён командный пункт 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS». Кроме того, за сутки уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Белогоровка, Верхнекаменка Луганской Народной Республики, Мирное и Пшеничное Запорожской области».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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