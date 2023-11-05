В районе н.п. Прилуки Черниговской области поражён арсенал ракетного вооружения и боеприпасов ВСУ

На Купянском направлении за сутки потери противника составили до 210 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, а также две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

Министерство обороны Российской Федерации 4 ноября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении подразделениями «Западной» группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии отражено пять атак 54-й мотопехотной и 57-й механизированной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка и севернее Тимковки Харьковской области. Потери противника составили до 210 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, а также две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации, огнём артиллерии отражено две атаки штурмовых групп 24-й механизированной бригады ВСУ и 15-го полка нацгвардии Украины в районах населённых пунктов Новоселовка и Григоровка Донецкой Народной Республики, а также нанесено поражение живой силе противника в районе Серебрянского лесничества. Суточные потери противника составили до 100 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля. Кроме того, поражены две артиллерийские системы М777 производства США и две боевые машины РСЗО «Град».

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе и технике 42-й механизированной бригады ВСУ в районах населённых пунктов Курдюмовка и Клещеевка Донецкой Народной Республики. Потери противника на данном направлении составили до 140 военнослужащих, танк «Леопард», две боевые бронированные машины, три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: боевая машина РСЗО «Ураган», две гаубицы «МСТА-Б», две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», две боевые машины РСЗО «Град», гаубица Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США «AN/TPQ-37».

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией отразили атаку 102-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе населённого пункта Марфополь Запорожской области. В районе населённого пункта Угледар Донецкой Народной Республики нанесено огневое поражение скоплениям живой силы 72-й механизированной бригады ВСУ. За сутки уничтожены более 55 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три автомобиля, а также гаубица Д-20.

На Запорожском направлении российская группировка войск ударами авиации и огнём артиллерии отразила пять атак штурмовых групп 33-й, 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ, а также нанесла огневое поражение подразделению 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Работино Запорожской области. Уничтожены до 30 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, три автомобиля, а также поражена артиллерийская система М777 производства США.

На Херсонском направлении подразделениями российских войск отражена одна атака противника. В результате огневого поражения, потери ВСУ составили более 60 военнослужащих убитыми и ранеными, шесть автомобилей, а также гаубица «МСТА-Б».

Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 118-ти районах.

В районе населённого пункта Прилуки Черниговской области поражен арсенал ракетного вооружения и боеприпасов ВСУ. В районе населённого пункта Серебрянка Донецкой Народной Республики поражен командно-наблюдательный пункт подразделения 67-й механизированной бригады ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено девять реактивных снарядов «HIMARS». Кроме того, сбито 43 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населённых пунктов Таволжанка Харьковской области, Верхнекаменка Луганской Народной Республики, Кирилловка, Ялынское Донецкой Народной Республики, Сладкая Балка, Новофедоровка и Пшеничное Запорожской области».

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