На Донецком направлении активными действиями «Южной» группировки войск в течение суток успешно отражены десять атак противника. В ходе боевых действий уничтожены до 400 украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, а также восемь автомобилей.

Министерство обороны Российской Федерации 21 июня опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «В течение прошедших суток вооружённые силы Украины продолжали попытки наступательных действий на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях. В районе Времевского выступа оперативно-тактической и армейской авиацией нанесены удары по подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Новодонецкое, Сторожевое Донецкой Народной Республики и Левадное Запорожской области. В результате огневого поражения уничтожены: один танк, боевая машина пехоты и три боевые бронированные машины.

На Запорожском направлении умелыми и мужественными действиями подразделений группировки войск «Восток», ударами авиации и огнём артиллерии, отражены две атаки подразделений 65-й механизированной бригады ВСУ, усиленных танками, в районах населённых пунктов Новоданиловка и Яблоково Запорожской области. Кроме того, нанесено огневое поражение колоннам резервов противника, выдвигавшимся в направлении населённых пунктов Лобковое и Каменское Запорожской области, а также по скоплению живой силы и техники в районе населённого пункта Белогорье Запорожской области.

В районах населённых пунктов Дорожнянка, Гуляй Поле и Мирное Запорожской области пресечена деятельность трёх украинских диверсионно-разведывательных групп.

Общие потери противника на Южно-Донецком и Запорожском направлениях за сутки составили до 200 украинских военнослужащих, восемь танков, шесть боевых машин пехоты, 13 боевых бронированных машин, три автомобиля, две гаубицы Д-20, гаубица «Мста-Б», самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также боевая машина РСЗО «Град».

На Донецком направлении активными действиями «Южной» группировки войск в течение суток успешно отражены десять атак противника в районах населённых пунктов Веселое, Георгиевка, Первомайское, Красногоровка, Водяное и Марьинка Донецкой Народной Республики. В ходе боевых действий уничтожены до 400 украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, а также восемь автомобилей.

На Купянском направлении ударами армейской авиации, огнём артиллерии и слаженными действиями подразделений «Западной» группировки войск нанесено поражение подразделениям противника в районах населённых пунктов Берестовое, Кисловка Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики.

Кроме того, в районах населённых пунктов Синьковка, Котляровка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики пресечена деятельность трёх украинских диверсионно-разведывательных групп.

Потери противника за сутки составили свыше 40 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и два пикапа. Один украинский военнослужащий сдался в плен.

На Краснолиманском направлении ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Площанка, Червонопоповка, Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Ямполовка и Григоровка Донецкой Народной Республики. Кроме того, пресечена деятельность трех диверсионно-разведывательных групп ВСУ в районах населённых пунктов Червоная Диброва Луганской Народной Республики и в Серебрянском лесничестве.

В ходе боевых действий за сутки уничтожены до 135 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, гаубица Д-30, а также три самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». Восемь украинских военнослужащих сдались в плен.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения противника уничтожены свыше 60 украинских военнослужащих, семь автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Акация», две гаубицы «Мста-Б», а также артиллерийская система М777 производства США.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 117-ти артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 129-ти районах.

В районах населённых пунктов Новгородское Донецкой Народной Республики, Новопавловка Запорожской области и Мороховец Харьковской области уничтожены склады боеприпасов 109-й бригады территориальной обороны, а также 44-й артиллерийской и 60-й механизированной бригад ВСУ.

Также, в районе населённого пункта Запасное Запорожской области поражён командный пункт 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено семь реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Ураган». Кроме того, уничтожено 12 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Любимовка, Запорожское, Переможное Запорожской области, Площанка, Кременная Луганской Народной Республики, Володино и Благовещенка Донецкой Народной Республики».

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